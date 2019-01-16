Додано: Чет 17 січ, 2019 12:48

Подскажите,надо перевести с Привата КДВ в ТАСю на ощадный.

Добавили в ТАС2ю карту Привата, заход без комиссии, выход с привата 0,5% это если пополнять в ТАС2ю, но почему то не работает, выдает ошибку.

Попробовала в Приват24 как выше рекомендовали за 3 грн. платеж по реквизитам, тоже выдает ошибку, не верно указан счет получателя.

Перелопатила ТАС, не могу найти реквизиты для оплаты, есть только МФО, ЕДРПОУ банка и номер моего счета, а какой номер счета банка еще просит П24?

Перевожу редко, а сейчас очень надо.Что делаю не так и как перевести за 3 грн, а не за % ?