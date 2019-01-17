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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7926792779287929
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:28

  klug написав:
  NO PASARAN написав:Ушло в 12-30 прибыло в красный 13-50 .
Грех жаловаться (прощаю за вчерашнее)

Того ж дня? Прихват вилікувався? :o

Так. СЕПи день в день.
Гриценко...наш Президент
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klug

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:55

  greenozon написав:klug

тарифи і регламент транзакцій

https://conditions-and-rules.privatbank ... 5/?lang=uk

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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:00

  ramaz написав:
  greenozon написав:klug

тарифи і регламент транзакцій

https://conditions-and-rules.privatbank ... 5/?lang=uk

:?:
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3. Юридичним особам
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:05

  greenozon написав:klug

тарифи і регламент транзакцій

https://conditions-and-rules.privatbank ... 5/?lang=uk

Прихват клав, кладе і буде класти на власні документи, правила, умови і Закони України. Цікавив саме практичний досвід, бо ще на початку року відправлялося виключно у наступну робочу дату.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:09

  vollena71 написав:
  ramaz написав:
  greenozon написав:klug

тарифи і регламент транзакцій

https://conditions-and-rules.privatbank ... 5/?lang=uk

:?:
Зображення

3. Юридичним особам

Є тут чу*чі, що постать все що попало. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:38

Re: Приватбанк

Новые фишки в Приват24 (кликабельно, с хорошим разрешением)
Зображення
У кого есть пенсионный контракт с "ОТП Пенсия" и/или "Династия" посмотрите, пожалуйста, внесение пенсвзносов без комиссии как и с ПриватФондом?

Сию картинку можно найти "Мои счета\ПриватФонд".
MASolomko
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  #<1 ... 7926792779287929
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