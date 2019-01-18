чет приват совсем оборзел шлет мне смски/письма такого характера:
"Уважаемый ХХХ! Ваш сосед, БЕЛОУС В., имеет просроченную задолженность перед ПриватБанком.
Для решения вопроса с долгом банк неоднократно:
звонил; отправлял SMS-уведомления; отправлял письма по e-mail; пытался установить связь через письма.
БЕЛОУС В. до сих пор находится на просрочке. Несмотря на систематическое нарушение обязательств клиента, банк всё же идет ему навстречу и готов частично списать долг. Для этого клиенту необходимо прийти в любое отделение ПриватБанка с паспортом, мобильным телефоном и авансовым платежом. Подробности он может узнать, позвонив по номеру 0 800 505 129. Передайте, пожалуйста, клиенту эту информацию и попросите его выйти на связь с банком. Это в его интересах."
нахуа мне это надо? эти проблемы банка/соседа меня абсолютно не касаются...
Starter написав:чет приват совсем оборзел шлет мне смски/письма такого характера:
"Уважаемый ХХХ! Ваш сосед, БЕЛОУС В., имеет просроченную задолженность перед ПриватБанком.
Для решения вопроса с долгом банк неоднократно:
звонил; отправлял SMS-уведомления; отправлял письма по e-mail; пытался установить связь через письма.
БЕЛОУС В. до сих пор находится на просрочке. Несмотря на систематическое нарушение обязательств клиента, банк всё же идет ему навстречу и готов частично списать долг. Для этого клиенту необходимо прийти в любое отделение ПриватБанка с паспортом, мобильным телефоном и авансовым платежом. Подробности он может узнать, позвонив по номеру 0 800 505 129. Передайте, пожалуйста, клиенту эту информацию и попросите его выйти на связь с банком. Это в его интересах."
нахуа мне это надо? эти проблемы банка/соседа меня абсолютно не касаются...
Проявіть громадянську позицію.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Starter написав:чет приват совсем оборзел шлет мне смски/письма такого характера:
"Уважаемый ХХХ! Ваш сосед, БЕЛОУС В., имеет просроченную задолженность перед ПриватБанком.
Для решения вопроса с долгом банк неоднократно:
звонил; отправлял SMS-уведомления; отправлял письма по e-mail; пытался установить связь через письма.
БЕЛОУС В. до сих пор находится на просрочке. Несмотря на систематическое нарушение обязательств клиента, банк всё же идет ему навстречу и готов частично списать долг. Для этого клиенту необходимо прийти в любое отделение ПриватБанка с паспортом, мобильным телефоном и авансовым платежом. Подробности он может узнать, позвонив по номеру 0 800 505 129. Передайте, пожалуйста, клиенту эту информацию и попросите его выйти на связь с банком. Это в его интересах."
нахуа мне это надо? эти проблемы банка/соседа меня абсолютно не касаются...
Так может они готовы гонорар выплатить за коллекторские услуги? Перезвоните на 0 800 505 129 озвучьте ваш прайс.
Goodman написав:ol_zy не нужно никуда звонить. Номер профиксят и "придумают они себе, что этот номер есть поручитель" должника. И начнется ...... .
А поручитель, что, не должен подписывать поручительство? Он, что, вот так вот, и должен отвечать материально за чьи-то соседские фантазии? Банки, я знаю, принимали такие эфемерные поручительсва, и, потом, названивали настойчиво, с просьбой убедить кредитчика, усовестить, и т.д., но дальше дело не шло.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
Starter написав:чет приват совсем оборзел шлет мне смски/письма такого характера:
"Уважаемый ХХХ! Ваш сосед, БЕЛОУС В., имеет просроченную задолженность перед ПриватБанком.
Для решения вопроса с долгом банк неоднократно:
звонил; отправлял SMS-уведомления; отправлял письма по e-mail; пытался установить связь через письма.
БЕЛОУС В. до сих пор находится на просрочке. Несмотря на систематическое нарушение обязательств клиента, банк всё же идет ему навстречу и готов частично списать долг. Для этого клиенту необходимо прийти в любое отделение ПриватБанка с паспортом, мобильным телефоном и авансовым платежом. Подробности он может узнать, позвонив по номеру 0 800 505 129. Передайте, пожалуйста, клиенту эту информацию и попросите его выйти на связь с банком. Это в его интересах."
нахуа мне это надо? эти проблемы банка/соседа меня абсолютно не касаются...
Так может они готовы гонорар выплатить за коллекторские услуги? Перезвоните на 0 800 505 129 озвучьте ваш прайс.
Этот недобанк может снизить кредитный лимит на кредитке с потраченной суммой до 0 и в результате - образуется неразрешённый овердрафт на кредитной карте, даже если у клиента банка нет никаких просрочек по кредитным картам других банков (в т.ч. Приватбанка) и по кредитным договорам. Этот банк - мошенническая организация. Не стоит кредитоваться в этом банке.
Kevin написав:Этот недобанк может снизить кредитный лимит на кредитке с потраченной суммой до 0 и в результате - образуется неразрешённый овердрафт на кредитной карте, даже если у клиента банка нет никаких просрочек по кредитным картам других банков (в т.ч. Приватбанка) и по кредитным договорам. Этот банк - мошенническая организация. Не стоит кредитоваться в этом банке.
В таком случае кредитная линия просто становится невозобновляемой. В П24 видно, сколько нужно заплатить, чтобы остаться в грейсе, и сумму полной задолженности
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин