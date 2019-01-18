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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7928792979307931>
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:24

Re: Приватбанк і НПФ

  greenozon написав:я так розумію ви працюєте із ПриватФондом?
Так, з початку 2011 року. Внески вносив тільки самостійно.

  greenozon написав:давно приглядався, але ніяк не міг знайти потрібних цифр (середня річна дохідність ітд)
Нещодавно ПриватФонд оновив свій маркетинговий сайт і звітність можна знайти на сторінках "Результати діяльності" і "Річна звітність". Там можна зайти звіт, який Ви побачили у Приват24 ;)

Аналогічно й "ОТП Пенсія" — щомісячні звіти і річна звітність. До речі інформація тут новіша, чім виклав Приват.

  greenozon написав:зараз же бачу що ПБ просуває не лише свій НПФ, але й інші!?!
Не знаю чому банк зацікавився, але факт.
Для укладання договору система надає документи для підпису, які треба поштою відправити до адміністратору.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:55

чет приват совсем оборзел
шлет мне смски/письма такого характера:

"Уважаемый ХХХ!
Ваш сосед, БЕЛОУС В., имеет просроченную задолженность перед ПриватБанком.

Для решения вопроса с долгом банк неоднократно:

звонил;
отправлял SMS-уведомления;
отправлял письма по e-mail;
пытался установить связь через письма.

БЕЛОУС В. до сих пор находится на просрочке.
Несмотря на систематическое нарушение обязательств клиента, банк всё же идет ему навстречу и готов частично списать долг.
Для этого клиенту необходимо прийти в любое отделение ПриватБанка с паспортом, мобильным телефоном и авансовым платежом.
Подробности он может узнать, позвонив по номеру
0 800 505 129.
Передайте, пожалуйста, клиенту эту информацию и попросите его выйти на связь с банком. Это в его интересах."

нахуа мне это надо? эти проблемы банка/соседа меня абсолютно не касаются...
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:00

  Starter написав:чет приват совсем оборзел
шлет мне смски/письма такого характера:

"Уважаемый ХХХ!
Ваш сосед, БЕЛОУС В., имеет просроченную задолженность перед ПриватБанком.

Для решения вопроса с долгом банк неоднократно:

звонил;
отправлял SMS-уведомления;
отправлял письма по e-mail;
пытался установить связь через письма.

БЕЛОУС В. до сих пор находится на просрочке.
Несмотря на систематическое нарушение обязательств клиента, банк всё же идет ему навстречу и готов частично списать долг.
Для этого клиенту необходимо прийти в любое отделение ПриватБанка с паспортом, мобильным телефоном и авансовым платежом.
Подробности он может узнать, позвонив по номеру
0 800 505 129.
Передайте, пожалуйста, клиенту эту информацию и попросите его выйти на связь с банком. Это в его интересах."

нахуа мне это надо? эти проблемы банка/соседа меня абсолютно не касаются...

Проявіть громадянську позицію. :)
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:21

Re: Приватбанк

  greenozon написав:давно приглядався, але ніяк не міг знайти потрібних цифр (середня річна дохідність ітд)


инфо поряд
у меня со времен работы в банке болтается там 10 грн , которые уже выросли в 60.
годовая доходность разбивается на кварталы и она плавает.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:03

  Starter написав:чет приват совсем оборзел
шлет мне смски/письма такого характера:

"Уважаемый ХХХ!
Ваш сосед, БЕЛОУС В., имеет просроченную задолженность перед ПриватБанком.

Для решения вопроса с долгом банк неоднократно:

звонил;
отправлял SMS-уведомления;
отправлял письма по e-mail;
пытался установить связь через письма.

БЕЛОУС В. до сих пор находится на просрочке.
Несмотря на систематическое нарушение обязательств клиента, банк всё же идет ему навстречу и готов частично списать долг.
Для этого клиенту необходимо прийти в любое отделение ПриватБанка с паспортом, мобильным телефоном и авансовым платежом.
Подробности он может узнать, позвонив по номеру
0 800 505 129.
Передайте, пожалуйста, клиенту эту информацию и попросите его выйти на связь с банком. Это в его интересах."

нахуа мне это надо? эти проблемы банка/соседа меня абсолютно не касаются...

Так может они готовы гонорар выплатить за коллекторские услуги? Перезвоните на 0 800 505 129 озвучьте ваш прайс. :twisted:
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:09

ol_zy не нужно никуда звонить. Номер профиксят и "придумают они себе, что этот номер есть поручитель" должника. И начнется ...... .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:08

  Goodman написав:ol_zy не нужно никуда звонить. Номер профиксят и "придумают они себе, что этот номер есть поручитель" должника. И начнется ...... .

не роби добра-не буде зла :!:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:17

  Goodman написав:ol_zy не нужно никуда звонить. Номер профиксят и "придумают они себе, что этот номер есть поручитель" должника. И начнется ...... .
А поручитель, что, не должен подписывать поручительство? Он, что, вот так вот, и должен отвечать материально за чьи-то соседские фантазии? Банки, я знаю, принимали такие эфемерные поручительсва, и, потом, названивали настойчиво, с просьбой убедить кредитчика, усовестить, и т.д., но дальше дело не шло.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:14

  ol_zy написав:
  Starter написав:чет приват совсем оборзел
шлет мне смски/письма такого характера:

"Уважаемый ХХХ!
Ваш сосед, БЕЛОУС В., имеет просроченную задолженность перед ПриватБанком.

Для решения вопроса с долгом банк неоднократно:

звонил;
отправлял SMS-уведомления;
отправлял письма по e-mail;
пытался установить связь через письма.

БЕЛОУС В. до сих пор находится на просрочке.
Несмотря на систематическое нарушение обязательств клиента, банк всё же идет ему навстречу и готов частично списать долг.
Для этого клиенту необходимо прийти в любое отделение ПриватБанка с паспортом, мобильным телефоном и авансовым платежом.
Подробности он может узнать, позвонив по номеру
0 800 505 129.
Передайте, пожалуйста, клиенту эту информацию и попросите его выйти на связь с банком. Это в его интересах."

нахуа мне это надо? эти проблемы банка/соседа меня абсолютно не касаются...

Так может они готовы гонорар выплатить за коллекторские услуги? Перезвоните на 0 800 505 129 озвучьте ваш прайс. :twisted:


Этот недобанк может снизить кредитный лимит на кредитке с потраченной суммой до 0 и в результате - образуется неразрешённый овердрафт на кредитной карте, даже если у клиента банка нет никаких просрочек по кредитным картам других банков (в т.ч. Приватбанка) и по кредитным договорам. Этот банк - мошенническая организация. Не стоит кредитоваться в этом банке.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:19

  Kevin написав:Этот недобанк может снизить кредитный лимит на кредитке с потраченной суммой до 0 и в результате - образуется неразрешённый овердрафт на кредитной карте, даже если у клиента банка нет никаких просрочек по кредитным картам других банков (в т.ч. Приватбанка) и по кредитным договорам. Этот банк - мошенническая организация. Не стоит кредитоваться в этом банке.

В таком случае кредитная линия просто становится невозобновляемой.
В П24 видно, сколько нужно заплатить, чтобы остаться в грейсе, и сумму полной задолженности
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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