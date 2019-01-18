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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7928792979307931
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:36

Re: Приватбанк

  Goodman написав:...годовая доходность разбивается на кварталы и она плавает.
В Приват24 доходность ПриватФонда указана по кварталам, а в личном кабинете на сайте ПриватФонда — по месяцам.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:54

  MASolomko написав:
  Goodman написав:...годовая доходность разбивается на кварталы и она плавает.
В Приват24 доходность ПриватФонда указана по кварталам, а в личном кабинете на сайте ПриватФонда — по месяцам.

Наскільки та дохідність цікава?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:53

  Вкладчик1234 написав:
  Kevin написав:Этот недобанк может снизить кредитный лимит на кредитке с потраченной суммой до 0 и в результате - образуется неразрешённый овердрафт на кредитной карте, даже если у клиента банка нет никаких просрочек по кредитным картам других банков (в т.ч. Приватбанка) и по кредитным договорам. Этот банк - мошенническая организация. Не стоит кредитоваться в этом банке.

В таком случае кредитная линия просто становится невозобновляемой.
В П24 видно, сколько нужно заплатить, чтобы остаться в грейсе, и сумму полной задолженности


человек написано что банк снижает кред. лимит самостоятельно и получается овердрафт. Причем тут отображение для грейса?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:59

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Наскільки та дохідність цікава?
Квесторе_поверніться, з початку 2012 по кінець 2017 року було мною внесено 4,2к гривень внесків (планував для спочатку вносити по 50 грн/місяць) і загальний прибуток за ці роки 2,1к гривень. На початок 2018 року на рахунку ПриватФонду було 6,3к гривень.

За внески 2018 року буду намагатися отримати податкову знижку, до цього не подавав (тобто з 4,2к грн були стягнуті податки із зарплати). Якщо отримати свої заощадження до 70 років, то вони будуть опадатковутися, після поки що ні.

Ще в планах подивитися можливість, щоб підприємство перераховувало внески. Та сума не буде опадатковуватися.

ps До 2014 року дохідність була високою.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:07

  MASolomko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Наскільки та дохідність цікава?
Квесторе_поверніться, з початку 2012 по кінець 2017 року було мною внесено 4,2к гривень внесків (планував для спочатку вносити по 50 грн/місяць) і загальний прибуток за ці роки 2,1к гривень. На початок 2018 року на рахунку ПриватФонду було 6,3к гривень.

За внески 2018 року буду намагатися отримати податкову знижку, до цього не подавав (тобто з 4,2к грн були стягнуті податки із зарплати). Якщо отримати свої заощадження до 70 років, то вони будуть опадатковутися, після поки що ні.

Ще в планах подивитися можливість, щоб підприємство перераховувало внески. Та сума не буде опадатковуватися.

ps До 2014 року дохідність була високою.

Дякую за інфо.
Приклад неефективного збереження заощаджень...мабуть.
Чому саме 70 років? Пенсійний вік же 60.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:15

  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Kevin написав:Этот недобанк может снизить кредитный лимит на кредитке с потраченной суммой до 0 и в результате - образуется неразрешённый овердрафт на кредитной карте, даже если у клиента банка нет никаких просрочек по кредитным картам других банков (в т.ч. Приватбанка) и по кредитным договорам. Этот банк - мошенническая организация. Не стоит кредитоваться в этом банке.

В таком случае кредитная линия просто становится невозобновляемой.
В П24 видно, сколько нужно заплатить, чтобы остаться в грейсе, и сумму полной задолженности


человек написано что банк снижает кред. лимит самостоятельно и получается овердрафт. Причем тут отображение для грейса?

А я пишу, что в таком случае овердрафт не получается
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:28

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Приклад неефективного збереження заощаджень...мабуть.
Якщо ці гроші пустити на обертання по карткам з кеш-беком, то згоден.
А так збереження вкладають у різні види інвестицій: до 50% у депозити, до 30% у держоблігації. І головне — на їх не можливо спокуситися, крім дуже важливих випадків.
Якщо у Вас є кращій приклад, буду вдячний за пораду (можливо в приватне повідомлення).

Тільки з 2018 року почав цікавитись фінансами)

  Квесторе_поверніться написав:Чому саме 70 років? Пенсійний вік же 60.
Різні рівні опадаткування. Після 70 років гроші НПФ не опадатковуються.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:02

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Якщо у Вас є кращій приклад, буду вдячний за пораду (можливо в приватне повідомлення).

Прикладів не маю.
Найкраще вкладення заощаджень це в бізнес...мабуть.
Але і найбільш ризикове.
Збереження розміщенні в БС відношу до безризикових, якщо є диверсифікація по валютних портфелях і якщо є така держава як Україна.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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