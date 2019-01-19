В Приват24 доходность ПриватФонда указана по кварталам, а в личном кабинете на сайте ПриватФонда — по месяцам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:36
Re: Приватбанк
Додано: Суб 19 січ, 2019 10:54
Наскільки та дохідність цікава?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:53
человек написано что банк снижает кред. лимит самостоятельно и получается овердрафт. Причем тут отображение для грейса?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 19 січ, 2019 11:59
Re: Приватбанк
Квесторе_поверніться, з початку 2012 по кінець 2017 року було мною внесено 4,2к гривень внесків (планував для спочатку вносити по 50 грн/місяць) і загальний прибуток за ці роки 2,1к гривень. На початок 2018 року на рахунку ПриватФонду було 6,3к гривень.
За внески 2018 року буду намагатися отримати податкову знижку, до цього не подавав (тобто з 4,2к грн були стягнуті податки із зарплати). Якщо отримати свої заощадження до 70 років, то вони будуть опадатковутися, після поки що ні.
Ще в планах подивитися можливість, щоб підприємство перераховувало внески. Та сума не буде опадатковуватися.
ps До 2014 року дохідність була високою.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:07
Дякую за інфо.
Приклад неефективного збереження заощаджень...мабуть.
Чому саме 70 років? Пенсійний вік же 60.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:15
А я пишу, что в таком случае овердрафт не получается
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:28
Re: Приватбанк
Якщо ці гроші пустити на обертання по карткам з кеш-беком, то згоден.
А так збереження вкладають у різні види інвестицій: до 50% у депозити, до 30% у держоблігації. І головне — на їх не можливо спокуситися, крім дуже важливих випадків.
Якщо у Вас є кращій приклад, буду вдячний за пораду (можливо в приватне повідомлення).
Тільки з 2018 року почав цікавитись фінансами)
Різні рівні опадаткування. Після 70 років гроші НПФ не опадатковуються.
Додано: Суб 19 січ, 2019 13:02
Re: Приватбанк
Прикладів не маю.
Найкраще вкладення заощаджень це в бізнес...мабуть.
Але і найбільш ризикове.
Збереження розміщенні в БС відношу до безризикових, якщо є диверсифікація по валютних портфелях і якщо є така держава як Україна.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 20 січ, 2019 10:16
Re: Приватбанк
Додано: Нед 20 січ, 2019 11:49
Хинт
На станциях киевского метро установили зелёные тумбы и терминалы.
Что хорошо не только само по себе, а ещё и тем, что они кушают купюры от 1 грн.
Удобно, что можно бумажную мелочь им скармливать
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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