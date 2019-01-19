RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7929793079317932
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:06

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:якщо є диверсифікація по валютних портфелях

Цікаво, які пропорції вважаєте оптимальними?

Не знаю чому, але виходись ось так.
Валюта більша частина, гривня менша
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B8%D0%BD
Хотів би щоб було навпаки...але реалії не пущають. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27369
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:16

  mustbe написав:На станциях киевского метро установили зелёные тумбы и терминалы.
Что хорошо не только само по себе, а ещё и тем, что они кушают купюры от 1 грн.
Удобно, что можно бумажную мелочь им скармливать

А в это время в регионах уже местами начинает ощущаеться нехватка мелких номиналов банкнот (на рынках, магазинах и т.п.). Меня по старой памяти местные продаваны просят: "А принесите нам пожалуйста "единичек" с "двушками"?". Именно бумажные. Потому как новые монеты как-то "не прижились". По крайней мере пока. А в это время в столице народ похоже считает "единичку" неудобной и пытается ее скармливать "бегемоту". Воистину - чудны твои деяния, о господи! :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 20.03.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:25

  Flamingo написав:
  mustbe написав:На станциях киевского метро установили зелёные тумбы и терминалы.
Что хорошо не только само по себе, а ещё и тем, что они кушают купюры от 1 грн.
Удобно, что можно бумажную мелочь им скармливать

А в это время в регионах уже местами начинает ощущаеться нехватка мелких номиналов банкнот (на рынках, магазинах и т.п.). Меня по старой памяти местные продаваны просят: "А принесите нам пожалуйста "единичек" с "двушками"?". Именно бумажные. Потому как новые монеты как-то "не прижились". По крайней мере пока. А в это время в столице народ похоже считает "единичку" неудобной и пытается ее скармливать "бегемоту". Воистину - чудны твои деяния, о господи! :mrgreen:


новые оборотные монеты 1 и 2 грн. почти одного диаметра и чтоб их отличить между собой надо к ним присматриваться, если бы 2 было в 1,5 раза больше 1 - то было бы тогда удобней- можно было бы на ощупь отличать или разного цвета (серебрянные и желтые).
А вот, когда бумажные деньги независимо от номинала одного размера (как доллары), наоборот, очень удобно. В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом ) Так, что у доллара тоже не все по феншую )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35562
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5660 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:30

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:якщо є диверсифікація по валютних портфелях

Цікаво, які пропорції вважаєте оптимальними?

Не знаю чому, але виходись ось так.
Валюта більша частина, гривня менша
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B8%D0%BD
Хотів би щоб було навпаки...але реалії не пущають. :(

Відношення двох відрізків приблизно дорівнює 13:8

т.е. -- очко. Очкуете шоли? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27180
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2164 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:33

  IMPRINTER написав:А вот, когда бумажные деньги независимо от номинала одного размера (как доллары), наоборот, очень удобно. В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом ) Так, что у доллара тоже не все по феншую )

У нас поначалу тоже банкноты были одного размера (те что еще в Канаде печатали). Но потом решили от этого отказаться, потому как народ умудрялся на "двойках" нолик дорисовывать и выдавать их за "двадцатку". Чтобы предотвратить подобне вещи начиная с 2003 года у нас банкнотыстали делать такими что начиная с "десятки" каждая имеют свой "личный" размер - чем больше номинал - тем размер больше. 1,2,5 грн. оставили одного - "минимального" размера (насколько я понял - ближе ножи на оборудовании БМД просто не становятся)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 20.03.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:38

Сlientage, це все дуже символічно...якась магія цифр.
Якби не очкував троха то не тримав би 13 частин з 21 в валюті. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27369
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7929793079317932
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, liliya_logical, safonovstanislav і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.