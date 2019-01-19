RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7930793179327933>
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:06

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:якщо є диверсифікація по валютних портфелях

Цікаво, які пропорції вважаєте оптимальними?

Не знаю чому, але виходись ось так.
Валюта більша частина, гривня менша
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B8%D0%BD
Хотів би щоб було навпаки...але реалії не пущають. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27369
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:16

  mustbe написав:На станциях киевского метро установили зелёные тумбы и терминалы.
Что хорошо не только само по себе, а ещё и тем, что они кушают купюры от 1 грн.
Удобно, что можно бумажную мелочь им скармливать

А в это время в регионах уже местами начинает ощущаеться нехватка мелких номиналов банкнот (на рынках, магазинах и т.п.). Меня по старой памяти местные продаваны просят: "А принесите нам пожалуйста "единичек" с "двушками"?". Именно бумажные. Потому как новые монеты как-то "не прижились". По крайней мере пока. А в это время в столице народ похоже считает "единичку" неудобной и пытается ее скармливать "бегемоту". Воистину - чудны твои деяния, о господи! :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 20.03.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:25

  Flamingo написав:
  mustbe написав:На станциях киевского метро установили зелёные тумбы и терминалы.
Что хорошо не только само по себе, а ещё и тем, что они кушают купюры от 1 грн.
Удобно, что можно бумажную мелочь им скармливать

А в это время в регионах уже местами начинает ощущаеться нехватка мелких номиналов банкнот (на рынках, магазинах и т.п.). Меня по старой памяти местные продаваны просят: "А принесите нам пожалуйста "единичек" с "двушками"?". Именно бумажные. Потому как новые монеты как-то "не прижились". По крайней мере пока. А в это время в столице народ похоже считает "единичку" неудобной и пытается ее скармливать "бегемоту". Воистину - чудны твои деяния, о господи! :mrgreen:


новые оборотные монеты 1 и 2 грн. почти одного диаметра и чтоб их отличить между собой надо к ним присматриваться, если бы 2 было в 1,5 раза больше 1 - то было бы тогда удобней- можно было бы на ощупь отличать или разного цвета (серебрянные и желтые).
А вот, когда бумажные деньги независимо от номинала одного размера (как доллары), наоборот, очень удобно. В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом ) Так, что у доллара тоже не все по феншую )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35565
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5661 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:30

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:якщо є диверсифікація по валютних портфелях

Цікаво, які пропорції вважаєте оптимальними?

Не знаю чому, але виходись ось так.
Валюта більша частина, гривня менша
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B8%D0%BD
Хотів би щоб було навпаки...але реалії не пущають. :(

Відношення двох відрізків приблизно дорівнює 13:8

т.е. -- очко. Очкуете шоли? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27180
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2165 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:33

  IMPRINTER написав:А вот, когда бумажные деньги независимо от номинала одного размера (как доллары), наоборот, очень удобно. В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом ) Так, что у доллара тоже не все по феншую )

У нас поначалу тоже банкноты были одного размера (те что еще в Канаде печатали). Но потом решили от этого отказаться, потому как народ умудрялся на "двойках" нолик дорисовывать и выдавать их за "двадцатку". Чтобы предотвратить подобне вещи начиная с 2003 года у нас банкнотыстали делать такими что начиная с "десятки" каждая имеют свой "личный" размер - чем больше номинал - тем размер больше. 1,2,5 грн. оставили одного - "минимального" размера (насколько я понял - ближе ножи на оборудовании БМД просто не становятся)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 20.03.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:38

Сlientage, це все дуже символічно...якась магія цифр.
Якби не очкував троха то не тримав би 13 частин з 21 в валюті. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27369
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:52

  IMPRINTER написав:
новые оборотные монеты 1 и 2 грн. почти одного диаметра и чтоб их отличить между собой надо к ним присматриваться, если бы 2 было в 1,5 раза больше 1 - то было бы тогда удобней- можно было бы на ощупь отличать или разного цвета (серебрянные и желтые).
А вот, когда бумажные деньги независимо от номинала одного размера (как доллары), наоборот, очень удобно. В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом ) Так, что у доллара тоже не все по феншую )

Все ещё хуже. Новые гривны очень похожи по размеру на 1 и 10 коп. Чрезвычайно неудобно сделано.

Мне были по душе старые металлические гривны большого размера.
Хотя может тут задумка нац банка такая, что типа неудобством единичек и двоек стимулировать безнал :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 21.07.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:56

  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:
новые оборотные монеты 1 и 2 грн. почти одного диаметра и чтоб их отличить между собой надо к ним присматриваться, если бы 2 было в 1,5 раза больше 1 - то было бы тогда удобней- можно было бы на ощупь отличать или разного цвета (серебрянные и желтые).
А вот, когда бумажные деньги независимо от номинала одного размера (как доллары), наоборот, очень удобно. В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом ) Так, что у доллара тоже не все по феншую )

Все ещё хуже. Новые гривны очень похожи по размеру на 1 и 10 коп. Чрезвычайно неудобно сделано.

Мне были по душе старые металлические гривны большого размера.
Хотя может тут задумка нац банка такая, что типа неудобством единичек и двоек стимулировать безнал :)

Самое смешное, что разработкой "нового дизайна" металлических монет "специалисты НБУ" занимались целых 3 (ТРИ!!!) года, а на выходе получилось такое дерьмо. Гляньте молдавские или белорусские монеты, которые вышли чуть раньше и сравните с нашим убожеством. :cry: :cry: :cry: Не знаю, что они там хотели простимулировать - вряд ли безнал. Думаю все гораздо проще - бестолковые люди пристроились к кормушке и гонят туфту.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 20.03.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:01

Просто "денег нет".
Поэтому выбрали самый простой и дешевый вариант.
Отсюда и маленький размер.

Когда их презентовали, было подобное объяснение от НБУ.

И эти новые 1-2грн напоминают 1-2коп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7023
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4605 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:07

  Flamingo написав:Гляньте молдавские или белорусские монеты, которые вышли чуть раньше и сравните с нашим убожеством.


То Приднестровье размером с пол Оболони выпустило такие себе красивенькие много гранные монетки из какого-то полимера, так смотрятся неплохо. Тут с 1 грн и 2 грн полнейшая непрофессиональная лажа, все кривятся когда им на сдачу дают.
freeze
4
 
Повідомлень: 9226
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2699 раз.
Подякували: 3703 раз.
 
Профіль
15
1
1
  #<1 ... 7930793179327933>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Gost2013, rudnitep і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.