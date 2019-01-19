Додано: Нед 20 січ, 2019 14:25

Flamingo написав: mustbe написав: На станциях киевского метро установили зелёные тумбы и терминалы.

Что хорошо не только само по себе, а ещё и тем, что они кушают купюры от 1 грн.

Удобно, что можно бумажную мелочь им скармливать На станциях киевского метро установили зелёные тумбы и терминалы.Что хорошо не только само по себе, а ещё и тем, что они кушают купюры от 1 грн.Удобно, что можно бумажную мелочь им скармливать

А в это время в регионах уже местами начинает ощущаеться нехватка мелких номиналов банкнот (на рынках, магазинах и т.п.). Меня по старой памяти местные продаваны просят: "А принесите нам пожалуйста "единичек" с "двушками"?". Именно бумажные. Потому как новые монеты как-то "не прижились". По крайней мере пока. А в это время в столице народ похоже считает "единичку" неудобной и пытается ее скармливать "бегемоту". Воистину - чудны твои деяния, о господи! А в это время в регионах уже местами начинает ощущаеться нехватка мелких номиналов банкнот (на рынках, магазинах и т.п.). Меня по старой памяти местные продаваны просят: "А принесите нам пожалуйста "единичек" с "двушками"?". Именно бумажные. Потому как новые монеты как-то "не прижились". По крайней мере пока. А в это время в столице народ похоже считает "единичку" неудобной и пытается ее скармливать "бегемоту". Воистину - чудны твои деяния, о господи!

новые оборотные монеты 1 и 2 грн. почти одного диаметра и чтоб их отличить между собой надо к ним присматриваться, если бы 2 было в 1,5 раза больше 1 - то было бы тогда удобней- можно было бы на ощупь отличать или разного цвета (серебрянные и желтые).А вот, когда бумажные деньги независимо от номинала одного размера (как доллары), наоборот, очень удобно. В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом ) Так, что у доллара тоже не все по феншую )