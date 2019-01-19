Не знаю чому, але виходись ось так.
Валюта більша частина, гривня менша
Хотів би щоб було навпаки...але реалії не пущають.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 13:06
Не знаю чому, але виходись ось так.
Валюта більша частина, гривня менша
Хотів би щоб було навпаки...але реалії не пущають.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:16
А в это время в регионах уже местами начинает ощущаеться нехватка мелких номиналов банкнот (на рынках, магазинах и т.п.). Меня по старой памяти местные продаваны просят: "А принесите нам пожалуйста "единичек" с "двушками"?". Именно бумажные. Потому как новые монеты как-то "не прижились". По крайней мере пока. А в это время в столице народ похоже считает "единичку" неудобной и пытается ее скармливать "бегемоту". Воистину - чудны твои деяния, о господи!
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:25
новые оборотные монеты 1 и 2 грн. почти одного диаметра и чтоб их отличить между собой надо к ним присматриваться, если бы 2 было в 1,5 раза больше 1 - то было бы тогда удобней- можно было бы на ощупь отличать или разного цвета (серебрянные и желтые).
А вот, когда бумажные деньги независимо от номинала одного размера (как доллары), наоборот, очень удобно. В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом ) Так, что у доллара тоже не все по феншую )
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:30
т.е. -- очко. Очкуете шоли?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:33
У нас поначалу тоже банкноты были одного размера (те что еще в Канаде печатали). Но потом решили от этого отказаться, потому как народ умудрялся на "двойках" нолик дорисовывать и выдавать их за "двадцатку". Чтобы предотвратить подобне вещи начиная с 2003 года у нас банкнотыстали делать такими что начиная с "десятки" каждая имеют свой "личный" размер - чем больше номинал - тем размер больше. 1,2,5 грн. оставили одного - "минимального" размера (насколько я понял - ближе ножи на оборудовании БМД просто не становятся)
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:38
Сlientage, це все дуже символічно...якась магія цифр.
Якби не очкував троха то не тримав би 13 частин з 21 в валюті.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:52
Все ещё хуже. Новые гривны очень похожи по размеру на 1 и 10 коп. Чрезвычайно неудобно сделано.
Мне были по душе старые металлические гривны большого размера.
Хотя может тут задумка нац банка такая, что типа неудобством единичек и двоек стимулировать безнал
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:56
Самое смешное, что разработкой "нового дизайна" металлических монет "специалисты НБУ" занимались целых 3 (ТРИ!!!) года, а на выходе получилось такое дерьмо. Гляньте молдавские или белорусские монеты, которые вышли чуть раньше и сравните с нашим убожеством. Не знаю, что они там хотели простимулировать - вряд ли безнал. Думаю все гораздо проще - бестолковые люди пристроились к кормушке и гонят туфту.
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:01
Просто "денег нет".
Поэтому выбрали самый простой и дешевый вариант.
Отсюда и маленький размер.
Когда их презентовали, было подобное объяснение от НБУ.
И эти новые 1-2грн напоминают 1-2коп
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:07
То Приднестровье размером с пол Оболони выпустило такие себе красивенькие много гранные монетки из какого-то полимера, так смотрятся неплохо. Тут с 1 грн и 2 грн полнейшая непрофессиональная лажа, все кривятся когда им на сдачу дают.
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