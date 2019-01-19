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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7930793179327933
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:11

  curiousobro написав:Мне были по душе старые металлические гривны большого размера.
Хотя может тут задумка нац банка такая, что типа неудобством единичек и двоек стимулировать безнал

Не, номинальная стоимость очень низкая, да еще и с прицелом - сделали так, что бы номинал еще хоть пару лет был выше, чем на лом сдавать.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:12

Киберполиция поймала аферистов, которым удалось обмануть Приватбанк на 5 миллионов при помощи "вечной" купюры в 500 гривен

https://strana.ua/news/172246-kiberpolitsija-zaderzhala-hruppirovku-kotoroj-udalos-pri-pomoshchi-spetsialnoj-kupjury-obmanut-privatbank-na-5-mln-hriven.html
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