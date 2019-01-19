Не, номинальная стоимость очень низкая, да еще и с прицелом - сделали так, что бы номинал еще хоть пару лет был выше, чем на лом сдавать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:11
Не, номинальная стоимость очень низкая, да еще и с прицелом - сделали так, что бы номинал еще хоть пару лет был выше, чем на лом сдавать.
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:12
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