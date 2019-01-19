Не, номинальная стоимость очень низкая, да еще и с прицелом - сделали так, что бы номинал еще хоть пару лет был выше, чем на лом сдавать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:11
Не, номинальная стоимость очень низкая, да еще и с прицелом - сделали так, что бы номинал еще хоть пару лет был выше, чем на лом сдавать.
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:12
Киберполиция поймала аферистов, которым удалось обмануть Приватбанк на 5 миллионов при помощи "вечной" купюры в 500 гривен
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Додано: Нед 20 січ, 2019 16:44
Традиційно у шахраїв була вилучена картка котобанка. Одного не можу зрозуміти - що їм давала постійна зміна регіону поповнення? Видається, що їх би біло на багато простіше вирахувати за рахунком адресата поповнення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:48
Re: Приватбанк
было время...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:37
Не думаю. Чем больше критериев, по которым различие высоких и низких номиналов будет сразу бросаться в глаза, тем лучше. Особенно для слабовидящих. Но не только для них.
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:42
Мизантрóп
ничего подобного - советские рубли были разных размеров !
вот первая (канадская) гривна (одного размера, но разного цвета) в этом плане была самая удачная
M-Audio
безусловно, не может быть такого, чтобы удовлетворяло всех. я изложил то, что наиболее удобно всегда было для меня )
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