Традиційно у шахраїв була вилучена картка котобанка. Одного не можу зрозуміти - що їм давала постійна зміна регіону поповнення? Видається, що їх би біло на багато простіше вирахувати за рахунком адресата поповнення.
IMPRINTER написав: новые оборотные монеты 1 и 2 грн. почти одного диаметра и чтоб их отличить между собой надо к ним присматриваться, если бы 2 было в 1,5 раза больше 1 - то было бы тогда удобней- можно было бы на ощупь отличать или разного цвета (серебрянные и желтые). А вот, когда бумажные деньги независимо от номинала одного размера (как доллары), наоборот, очень удобно. В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом ) Так, что у доллара тоже не все по феншую )
Все ещё хуже. Новые гривны очень похожи по размеру на 1 и 10 коп. Чрезвычайно неудобно сделано.
Мне были по душе старые металлические гривны большого размера. Хотя может тут задумка нац банка такая, что типа неудобством единичек и двоек стимулировать безнал
Самое смешное, что разработкой "нового дизайна" металлических монет "специалисты НБУ" занимались целых 3 (ТРИ!!!) года, а на выходе получилось такое дерьмо. Гляньте молдавские или белорусские монеты, которые вышли чуть раньше и сравните с нашим убожеством. Не знаю, что они там хотели простимулировать - вряд ли безнал. Думаю все гораздо проще - бестолковые люди пристроились к кормушке и гонят туфту.
Дык тут на должностях кругом одни бездари.Главное успеть маме транш отправить.