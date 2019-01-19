Додано: Нед 20 січ, 2019 17:42

Мизантрóп



ничего подобного - советские рубли были разных размеров !

вот первая (канадская) гривна (одного размера, но разного цвета) в этом плане была самая удачная



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безусловно, не может быть такого, чтобы удовлетворяло всех. я изложил то, что наиболее удобно всегда было для меня )

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