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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7931793279337934>
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:11

  curiousobro написав:Мне были по душе старые металлические гривны большого размера.
Хотя может тут задумка нац банка такая, что типа неудобством единичек и двоек стимулировать безнал

Не, номинальная стоимость очень низкая, да еще и с прицелом - сделали так, что бы номинал еще хоть пару лет был выше, чем на лом сдавать.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:12

Киберполиция поймала аферистов, которым удалось обмануть Приватбанк на 5 миллионов при помощи "вечной" купюры в 500 гривен

https://strana.ua/news/172246-kiberpolitsija-zaderzhala-hruppirovku-kotoroj-udalos-pri-pomoshchi-spetsialnoj-kupjury-obmanut-privatbank-na-5-mln-hriven.html
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:44

  IMPRINTER написав:Киберполиция поймала аферистов, которым удалось обмануть Приватбанк на 5 миллионов при помощи "вечной" купюры в 500 гривен

https://strana.ua/news/172246-kiberpolitsija-zaderzhala-hruppirovku-kotoroj-udalos-pri-pomoshchi-spetsialnoj-kupjury-obmanut-privatbank-na-5-mln-hriven.html

Традиційно у шахраїв була вилучена картка котобанка. Одного не можу зрозуміти - що їм давала постійна зміна регіону поповнення? Видається, що їх би біло на багато простіше вирахувати за рахунком адресата поповнення.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:48

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом
было время...Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:37

  IMPRINTER написав:В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом )

Не думаю. Чем больше критериев, по которым различие высоких и низких номиналов будет сразу бросаться в глаза, тем лучше. Особенно для слабовидящих. Но не только для них.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:42

Мизантрóп

ничего подобного - советские рубли были разных размеров !
вот первая (канадская) гривна (одного размера, но разного цвета) в этом плане была самая удачная

M-Audio

безусловно, не может быть такого, чтобы удовлетворяло всех. я изложил то, что наиболее удобно всегда было для меня )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:04

  IMPRINTER написав:Киберполиция поймала аферистов, которым удалось обмануть Приватбанк на 5 миллионов при помощи "вечной" купюры в 500 гривен

https://strana.ua/news/172246-kiberpolitsija-zaderzhala-hruppirovku-kotoroj-udalos-pri-pomoshchi-spetsialnoj-kupjury-obmanut-privatbank-na-5-mln-hriven.html

поражаюсь когда хватило ума создаь такие купюры, и при этом ))) " пополняли СВОИ СЧЕТА в банке " )))
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:12

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:
новые оборотные монеты 1 и 2 грн. почти одного диаметра и чтоб их отличить между собой надо к ним присматриваться, если бы 2 было в 1,5 раза больше 1 - то было бы тогда удобней- можно было бы на ощупь отличать или разного цвета (серебрянные и желтые).
А вот, когда бумажные деньги независимо от номинала одного размера (как доллары), наоборот, очень удобно. В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом ) Так, что у доллара тоже не все по феншую )

Все ещё хуже. Новые гривны очень похожи по размеру на 1 и 10 коп. Чрезвычайно неудобно сделано.

Мне были по душе старые металлические гривны большого размера.
Хотя может тут задумка нац банка такая, что типа неудобством единичек и двоек стимулировать безнал :)

Самое смешное, что разработкой "нового дизайна" металлических монет "специалисты НБУ" занимались целых 3 (ТРИ!!!) года, а на выходе получилось такое дерьмо. Гляньте молдавские или белорусские монеты, которые вышли чуть раньше и сравните с нашим убожеством. :cry: :cry: :cry: Не знаю, что они там хотели простимулировать - вряд ли безнал. Думаю все гораздо проще - бестолковые люди пристроились к кормушке и гонят туфту.


Дык тут на должностях кругом одни бездари.Главное успеть маме транш отправить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:31

  IMPRINTER написав:Мизантрóп

ничего подобного - советские рубли были разных размеров !
вот первая (канадская) гривна (одного размера, но разного цвета) в этом плане была самая удачная

M-Audio

безусловно, не может быть такого, чтобы удовлетворяло всех. я изложил то, что наиболее удобно всегда было для меня )


А какие удачные Канадские долляры. :D Тоже одного размера, но очень разного цвета.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:31

  IMPRINTER написав:Мизантрóп

ничего подобного - советские рубли были разных размеров !
вот первая (канадская) гривна (одного размера, но разного цвета) в этом плане была самая удачная

M-Audio

безусловно, не может быть такого, чтобы удовлетворяло всех. я изложил то, что наиболее удобно всегда было для меня )


А какие удачные Канадские долляры. :D Тоже одного размера, но очень разного цвета.
Ratatui
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