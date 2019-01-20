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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7931793279337934
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:21

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом
было время...Зображення

Да, было время ...
Двадцать пятки были то что надо, и по размеру, и по дизайну.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:24

  Мизантрóп написав:было время...Зображення


А у меня такие валяются :mrgreen:

Зображення
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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