Да, было время ...
Двадцать пятки были то что надо, и по размеру, и по дизайну.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:21
Да, было время ...
Двадцать пятки были то что надо, и по размеру, и по дизайну.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Пон 21 січ, 2019 09:24
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
|