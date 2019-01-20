Да, было время ...
Двадцать пятки были то что надо, и по размеру, и по дизайну.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:21
Да, было время ...
Двадцать пятки были то что надо, и по размеру, и по дизайну.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Пон 21 січ, 2019 09:24
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:07
-rx- тоже нумизмат в 3-м колене.Но уже интерес пропал,ща только на новом золоте/серебре НБУ.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:34
Да никто ничего не создавал. Взяли настоящую, разрезали специальным образом и вперёд. Надо знать алгоритм работы терминала. Но тут, конечно, без информации из банка не обошлось.
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:43
Та ладно. Я, абсолютно не интересующийся подобной темой такую купюру и способ уже видел не раз в инете. Самое то учебное пособие для школоты
Другой вопрос, почему банк не совершенствует свои технологии?
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:59
Та не ладно, торпеда школотная. Если так всё просто-начинай пополнять.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:07
Re: Приватбанк
Уважаемые форумчане! Разъясните по поводу погашения Универаслки, по кнопке сумма одна за 12 месяц, по выписке на 31.12 другая, на 300 грн. больше, но есть операции до 14:00 31.12. Сколько ж правильно заплатить?
Спасибо.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:26
Re: Приватбанк
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:28
Оплаты в последний день месяца бывает учитываются и на следующий месяц.
Плюс остаток на конец месяца равен задолженности только если вы погашаетесь копейка в копейку и больше никаких пополнений в этом месяце не было.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:37
Пенс
Завжди оплачую тільки ту суму боргу, яка висвічується "по кнопці".
Як я розумію, не всі термінали (в залежності від того, до якого банку вони належать) передають вчасно дані в Приватбанк, тому іноді не враховуються оплати за 1-2 останніх дні місяця. Так що 300 грн. сплатите в лютому.
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