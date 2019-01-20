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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7932793379347935>
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:21

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом
было время...Зображення

Да, было время ...
Двадцать пятки были то что надо, и по размеру, и по дизайну.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:24

  Мизантрóп написав:было время...Зображення


А у меня такие валяются :mrgreen:

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Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:07

-rx- тоже нумизмат в 3-м колене.Но уже интерес пропал,ща только на новом золоте/серебре НБУ.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:34

  Banki написав:
  IMPRINTER написав:Киберполиция поймала аферистов, которым удалось обмануть Приватбанк на 5 миллионов при помощи "вечной" купюры в 500 гривен

https://strana.ua/news/172246-kiberpolitsija-zaderzhala-hruppirovku-kotoroj-udalos-pri-pomoshchi-spetsialnoj-kupjury-obmanut-privatbank-na-5-mln-hriven.html

поражаюсь когда хватило ума создаь такие купюры, и при этом ))) " пополняли СВОИ СЧЕТА в банке " )))

Да никто ничего не создавал. Взяли настоящую, разрезали специальным образом и вперёд. Надо знать алгоритм работы терминала. Но тут, конечно, без информации из банка не обошлось.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:43

  Порт написав: Надо знать алгоритм работы терминала. Но тут, конечно, без информации из банка не обошлось.

Та ладно. Я, абсолютно не интересующийся подобной темой такую купюру и способ уже видел не раз в инете. Самое то учебное пособие для школоты :mrgreen:
Другой вопрос, почему банк не совершенствует свои технологии?
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:59

  -rx- написав:
  Порт написав: Надо знать алгоритм работы терминала. Но тут, конечно, без информации из банка не обошлось.

Та ладно. Я, абсолютно не интересующийся подобной темой такую купюру и способ уже видел не раз в инете. Самое то учебное пособие для школоты :mrgreen:
Другой вопрос, почему банк не совершенствует свои технологии?

Та не ладно, торпеда школотная. Если так всё просто-начинай пополнять.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:07

Re: Приватбанк

Уважаемые форумчане! Разъясните по поводу погашения Универаслки, по кнопке сумма одна за 12 месяц, по выписке на 31.12 другая, на 300 грн. больше, но есть операции до 14:00 31.12. Сколько ж правильно заплатить?
Спасибо.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:26

Re: Приватбанк

  Пенс написав:Сколько ж правильно заплатить?

Все считается по кнопке. Перестраховщики ес-но платят на 300 гривен больше, но в выписке все равно можно увидеть суммы, которые прошли декабрем и январем.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:28

  Пенс написав:Уважаемые форумчане! Разъясните по поводу погашения Универаслки, по кнопке сумма одна за 12 месяц, по выписке на 31.12 другая, на 300 грн. больше, но есть операции до 14:00 31.12. Сколько ж правильно заплатить?
Спасибо.


Оплаты в последний день месяца бывает учитываются и на следующий месяц.
Плюс остаток на конец месяца равен задолженности только если вы погашаетесь копейка в копейку и больше никаких пополнений в этом месяце не было.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:37

Пенс
Завжди оплачую тільки ту суму боргу, яка висвічується "по кнопці".
Як я розумію, не всі термінали (в залежності від того, до якого банку вони належать) передають вчасно дані в Приватбанк, тому іноді не враховуються оплати за 1-2 останніх дні місяця. Так що 300 грн. сплатите в лютому.
Alexander_s
 
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