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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:55
Всем спасибо.
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Пенс
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:09
Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:10
klug написав:Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.
Останнім часом присилають на е-мейл, скіко треба загасити в грейсі. Сьогодні ось прислали. Сума збігається з "кнопкою".
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Ferlakur
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:33
Ferlakur написав: klug написав:Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.
Останнім часом присилають на е-мейл, скіко треба загасити в грейсі. Сьогодні ось прислали. Сума збігається з "кнопкою".
Добре, що у вас збігається, але якщо є сумніви, то краще перестрахуватись. Зробити скріншот - це не така вже й складна операція, але без нього постфактум уже нічого не доведете. Пам'ятайте, з ким ви сіли за стіл грати і за можливості підстраховуйтесь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:40
klug написав: Ferlakur написав: klug написав:Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.
Останнім часом присилають на е-мейл, скіко треба загасити в грейсі. Сьогодні ось прислали. Сума збігається з "кнопкою".
Добре, що у вас збігається, але якщо є сумніви, то краще перестрахуватись. Зробити скріншот - це не така вже й складна операція, але без нього постфактум уже нічого не доведете. Пам'ятайте, з ким ви сіли за стіл грати і за можливості підстраховуйтесь.
Я до того, шо офіційний лист від банка - це документ, навіть кращий ніж скріншот.
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Ferlakur
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