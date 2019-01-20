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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7932793379347935
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:55

Re: Приватбанк

Всем спасибо.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:09

Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:10

  klug написав:Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.

Останнім часом присилають на е-мейл, скіко треба загасити в грейсі. Сьогодні ось прислали. Сума збігається з "кнопкою".
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:33

  Ferlakur написав:
  klug написав:Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.

Останнім часом присилають на е-мейл, скіко треба загасити в грейсі. Сьогодні ось прислали. Сума збігається з "кнопкою".

Добре, що у вас збігається, але якщо є сумніви, то краще перестрахуватись. Зробити скріншот - це не така вже й складна операція, але без нього постфактум уже нічого не доведете. Пам'ятайте, з ким ви сіли за стіл грати і за можливості підстраховуйтесь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2903
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:40

  klug написав:
  Ferlakur написав:
  klug написав:Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.

Останнім часом присилають на е-мейл, скіко треба загасити в грейсі. Сьогодні ось прислали. Сума збігається з "кнопкою".

Добре, що у вас збігається, але якщо є сумніви, то краще перестрахуватись. Зробити скріншот - це не така вже й складна операція, але без нього постфактум уже нічого не доведете. Пам'ятайте, з ким ви сіли за стіл грати і за можливості підстраховуйтесь.

Я до того, шо офіційний лист від банка - це документ, навіть кращий ніж скріншот.
Ferlakur
 
Повідомлень: 2918
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  #<1 ... 7932793379347935
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