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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:55
Re: Приватбанк
Всем спасибо.
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:09
Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:10
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:33
Добре, що у вас збігається, але якщо є сумніви, то краще перестрахуватись. Зробити скріншот - це не така вже й складна операція, але без нього постфактум уже нічого не доведете. Пам'ятайте, з ким ви сіли за стіл грати і за можливості підстраховуйтесь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:40
Я до того, шо офіційний лист від банка - це документ, навіть кращий ніж скріншот.
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:56
Я лише порадив, користуватися порадою чи ні можете вирішити на власний розсуд. Другий тиждень б'юся з цими му*** з приводу умов акції, що вони прислали у листі. Вони наполягають, що актуальні умови лише на їх внутрішньому сайті, а те, що вони мені самі прислали інші умови, а потім ще і при зверненні у підтримку підтвердили інформацію з листа, то це їм усе до спини. Тому, і лист, і скріншот - це лише "краще, ніж нічого".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:39
Re: Приватбанк
Недавно в этом месяце давай меня на VIP-карту подбивать (пакет Platium), типа клиент со стажем 10 лет. С какой стороны не смотрел сообщение в Приват24 ни чего увидел касательно оплаты.
Начальник отделения Привата рассказал, что пакет можно оформить на обычных условиях.
Поэтому в любом случае надо быть бдительными, особенно если есть чайка. Это банки и у них бизнес, ничего личного.
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:39
Re: Приватбанк
Аналогічно, хотіли впарити 3 чи 4 рази
коли спитав про оплату і комісії - все стандартно, ніяких поблажок
ЦУ зверху -> дівчата і хлопці тіліпонують
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:27
Обмен валют вечером
Смогу ли поменять евро на гривны через приват24(между своими картами) после окончания банковского дня?
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