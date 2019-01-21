klug написав:Пенс Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.
Останнім часом присилають на е-мейл, скіко треба загасити в грейсі. Сьогодні ось прислали. Сума збігається з "кнопкою".
Добре, що у вас збігається, але якщо є сумніви, то краще перестрахуватись. Зробити скріншот - це не така вже й складна операція, але без нього постфактум уже нічого не доведете. Пам'ятайте, з ким ви сіли за стіл грати і за можливості підстраховуйтесь.
klug написав:Пенс Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.
Останнім часом присилають на е-мейл, скіко треба загасити в грейсі. Сьогодні ось прислали. Сума збігається з "кнопкою".
Добре, що у вас збігається, але якщо є сумніви, то краще перестрахуватись. Зробити скріншот - це не така вже й складна операція, але без нього постфактум уже нічого не доведете. Пам'ятайте, з ким ви сіли за стіл грати і за можливості підстраховуйтесь.
Я до того, шо офіційний лист від банка - це документ, навіть кращий ніж скріншот.
klug написав:Добре, що у вас збігається, але якщо є сумніви, то краще перестрахуватись. Зробити скріншот - це не така вже й складна операція, але без нього постфактум уже нічого не доведете. Пам'ятайте, з ким ви сіли за стіл грати і за можливості підстраховуйтесь.
Я до того, шо офіційний лист від банка - це документ, навіть кращий ніж скріншот.
Я лише порадив, користуватися порадою чи ні можете вирішити на власний розсуд. Другий тиждень б'юся з цими му*** з приводу умов акції, що вони прислали у листі. Вони наполягають, що актуальні умови лише на їх внутрішньому сайті, а те, що вони мені самі прислали інші умови, а потім ще і при зверненні у підтримку підтвердили інформацію з листа, то це їм усе до спини. Тому, і лист, і скріншот - це лише "краще, ніж нічого".
Недавно в этом месяце давай меня на VIP-карту подбивать (пакет Platium), типа клиент со стажем 10 лет. С какой стороны не смотрел сообщение в Приват24 ни чего увидел касательно оплаты. Начальник отделения Привата рассказал, что пакет можно оформить на обычных условиях.
Поэтому в любом случае надо быть бдительными, особенно если есть чайка. Это банки и у них бизнес, ничего личного.
MASolomko написав:Недавно в этом месяце давай меня на VIP-карту подбивать (пакет Platium), типа клиент со стажем 10 лет. С какой стороны не смотрел сообщение в Приват24 ни чего увидел касательно оплаты.
Аналогічно, хотіли впарити 3 чи 4 рази коли спитав про оплату і комісії - все стандартно, ніяких поблажок