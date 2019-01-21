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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7933793479357936>
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:55

Re: Приватбанк

Всем спасибо.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:09

Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:10

  klug написав:Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.

Останнім часом присилають на е-мейл, скіко треба загасити в грейсі. Сьогодні ось прислали. Сума збігається з "кнопкою".
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:33

  Ferlakur написав:
  klug написав:Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.

Останнім часом присилають на е-мейл, скіко треба загасити в грейсі. Сьогодні ось прислали. Сума збігається з "кнопкою".

Добре, що у вас збігається, але якщо є сумніви, то краще перестрахуватись. Зробити скріншот - це не така вже й складна операція, але без нього постфактум уже нічого не доведете. Пам'ятайте, з ким ви сіли за стіл грати і за можливості підстраховуйтесь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:40

  klug написав:
  Ferlakur написав:
  klug написав:Пенс
Як будете платити згідно з кнопкою, то зробіть скріншот того, що вона вам там нарахувала, про всяк випадок. Були прецеденти.

Останнім часом присилають на е-мейл, скіко треба загасити в грейсі. Сьогодні ось прислали. Сума збігається з "кнопкою".

Добре, що у вас збігається, але якщо є сумніви, то краще перестрахуватись. Зробити скріншот - це не така вже й складна операція, але без нього постфактум уже нічого не доведете. Пам'ятайте, з ким ви сіли за стіл грати і за можливості підстраховуйтесь.

Я до того, шо офіційний лист від банка - це документ, навіть кращий ніж скріншот.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:56

  Ferlakur написав:
  klug написав:Добре, що у вас збігається, але якщо є сумніви, то краще перестрахуватись. Зробити скріншот - це не така вже й складна операція, але без нього постфактум уже нічого не доведете. Пам'ятайте, з ким ви сіли за стіл грати і за можливості підстраховуйтесь.

Я до того, шо офіційний лист від банка - це документ, навіть кращий ніж скріншот.

Я лише порадив, користуватися порадою чи ні можете вирішити на власний розсуд. Другий тиждень б'юся з цими му*** з приводу умов акції, що вони прислали у листі. Вони наполягають, що актуальні умови лише на їх внутрішньому сайті, а те, що вони мені самі прислали інші умови, а потім ще і при зверненні у підтримку підтвердили інформацію з листа, то це їм усе до спини. Тому, і лист, і скріншот - це лише "краще, ніж нічого".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:39

Re: Приватбанк

Недавно в этом месяце давай меня на VIP-карту подбивать (пакет Platium), типа клиент со стажем 10 лет. С какой стороны не смотрел сообщение в Приват24 ни чего увидел касательно оплаты.
Начальник отделения Привата рассказал, что пакет можно оформить на обычных условиях.

Поэтому в любом случае надо быть бдительными, особенно если есть чайка. Это банки и у них бизнес, ничего личного.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:39

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Недавно в этом месяце давай меня на VIP-карту подбивать (пакет Platium), типа клиент со стажем 10 лет. С какой стороны не смотрел сообщение в Приват24 ни чего увидел касательно оплаты.


Аналогічно, хотіли впарити 3 чи 4 рази
коли спитав про оплату і комісії - все стандартно, ніяких поблажок
:)

ЦУ зверху -> дівчата і хлопці тіліпонують :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:27

Обмен валют вечером

Смогу ли поменять евро на гривны через приват24(между своими картами) после окончания банковского дня?
korik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:35

Вже скоро! 2 тижні і 2 дні до часу Ікс

ПриватБанк запустит продажу валюты онлайн с 7 февраля

https://finance.liga.net/bank/novosti/p ... 7-fevralya
+50грн !
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