Нет, только до 16-00
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:40
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:10
Всем еще раз спасибо за комментарии по погашению!
Только вот не могу найти выписку-справку, где есть дата проводки по операциям.
В разделе "Все услуги"-"услуги"-"сервис справок" все пересмотрел, там с датой проводки не нашел...
Может кто-то подскажет, какая именно, для общего развития, спасибо.
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:29
ВЫ о какой оплате речь ведете? Платина стоит 1000грн за выпуск карты, в месяц 300 грн за обслуживание. Но если вы не пользуетесь услугами этого пакета( но если честно то и платина уже не та, более менее уже начинается с блэк эдинш а еще лучше когда есть элит), то она вам просто ни к чему. Но, естественно, элит никто со старта вам не откроет если до этого у вам не было платины, платина это как промежуточный этап уже между скатившимся в никуда голдом и элитом. Но опять же повторюсь--это только если вам надо этот пакет. Если не использовать привилегии которые включены в обслуживание и оплату--в нем нет смысла.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
|