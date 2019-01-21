Додано: Вів 22 січ, 2019 14:29

greenozon написав: MASolomko написав: Недавно в этом месяце давай меня на VIP-карту подбивать (пакет Platium), типа клиент со стажем 10 лет. С какой стороны не смотрел сообщение в Приват24 ни чего увидел касательно оплаты. Недавно в этом месяце давай меня на VIP-карту подбивать (пакет Platium), типа клиент со стажем 10 лет. С какой стороны не смотрел сообщение в Приват24 ни чего увидел касательно оплаты.



Аналогічно, хотіли впарити 3 чи 4 рази

коли спитав про оплату і комісії - все стандартно, ніяких поблажок





ЦУ зверху -> дівчата і хлопці тіліпонують Аналогічно, хотіли впарити 3 чи 4 разиколи спитав про оплату і комісії - все стандартно, ніяких поблажокЦУ зверху -> дівчата і хлопці тіліпонують

ВЫ о какой оплате речь ведете? Платина стоит 1000грн за выпуск карты, в месяц 300 грн за обслуживание. Но если вы не пользуетесь услугами этого пакета( но если честно то и платина уже не та, более менее уже начинается с блэк эдинш а еще лучше когда есть элит), то она вам просто ни к чему. Но, естественно, элит никто со старта вам не откроет если до этого у вам не было платины, платина это как промежуточный этап уже между скатившимся в никуда голдом и элитом. Но опять же повторюсь--это только если вам надо этот пакет. Если не использовать привилегии которые включены в обслуживание и оплату--в нем нет смысла.