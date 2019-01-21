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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7933793479357936
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:40

  korik написав:Смогу ли поменять евро на гривны через приват24(между своими картами) после окончания банковского дня?

Нет, только до 16-00
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:10

  Poleg написав:
  Пенс написав:Сколько ж правильно заплатить?

... но в выписке все равно можно увидеть суммы, которые прошли декабрем и январем.

Всем еще раз спасибо за комментарии по погашению!

Только вот не могу найти выписку-справку, где есть дата проводки по операциям.
В разделе "Все услуги"-"услуги"-"сервис справок" все пересмотрел, там с датой проводки не нашел...
Может кто-то подскажет, какая именно, для общего развития, спасибо.
Пенс
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:29

  greenozon написав:
  MASolomko написав:Недавно в этом месяце давай меня на VIP-карту подбивать (пакет Platium), типа клиент со стажем 10 лет. С какой стороны не смотрел сообщение в Приват24 ни чего увидел касательно оплаты.


Аналогічно, хотіли впарити 3 чи 4 рази
коли спитав про оплату і комісії - все стандартно, ніяких поблажок
:)

ЦУ зверху -> дівчата і хлопці тіліпонують :)


ВЫ о какой оплате речь ведете? Платина стоит 1000грн за выпуск карты, в месяц 300 грн за обслуживание. Но если вы не пользуетесь услугами этого пакета( но если честно то и платина уже не та, более менее уже начинается с блэк эдинш а еще лучше когда есть элит), то она вам просто ни к чему. Но, естественно, элит никто со старта вам не откроет если до этого у вам не было платины, платина это как промежуточный этап уже между скатившимся в никуда голдом и элитом. Но опять же повторюсь--это только если вам надо этот пакет. Если не использовать привилегии которые включены в обслуживание и оплату--в нем нет смысла.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:55

Re: Приватбанк

ПриватБанк у березні 2019 року запустить нову версію Приват24 для Android і iOS.
Сервіс працюватиме без цифрового ядра Corezoid
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:28

  casper12 написав:
ПриватБанк у березні 2019 року запустить нову версію Приват24 для Android і iOS.
Сервіс працюватиме без цифрового ядра Corezoid

Перепишуть на похапе?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:39

Приватбанк намерен заменить новыми моделями четвертую часть из 7 тысяч действующих банкоматов.

- Новые модели будут работать как на выдачу, так и на прием наличных.
- Особенностью таких банкоматов будет то, что они смогут принимать наличку до 200 купюр.
- Новые банкоматы оснащены модулем бесконтактного считывания карт.

https://minfin.com.ua/2019/01/22/36457759/
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:41

шото сайт бегемота не открывается. у всех так?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:53

  klug написав:
  casper12 написав:
ПриватБанк у березні 2019 року запустить нову версію Приват24 для Android і iOS.
Сервіс працюватиме без цифрового ядра Corezoid

Перепишуть на похапе?


Лишь бы не сломали, то что уже работает :roll:
А сама новость вот она:

ПриватБанк анонсировал новую версию сервиса «Приват24».

Об этом finance.ua сообщила пресс-служба банка.

Главные нововведения:

Возможность добавить в сервис карты других банков.
Новая архитектура. Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid.
Аналитика трат.
Шаблоны.
Поиск по приложению.
Госбанк обещает полностью изменить внешний вид мобильного приложения.

В представленной новой версии акцент делается на счета – они выводятся на главный экран, а просматривать их можно будет свайпами.

Также пользователи «Приват24» смогут выводить на главный экран различные сервисы банка в зависимости от своих нужд.

Когда запустят: новая версия «Приват24» выйдет отдельными приложениями на iOS и Android в рамках бета-тестирования до конца марта.

Обновление основных приложений произойдет до конца 2019 года, до этого времени будет работать старая версия.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44254 ... o-menyayut
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:54

  uaprofi написав:шото сайт бегемота не открывается. у всех так?

Валюта понеслась по всем каналам
никому не верю
sens
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