Это не валюта
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:29
Это не валюта
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:06
Присоединяюсь. Платим в разных условиях. Например в такси - всегда полутьма. Зимой темнеет уже в 4 часа. А часто на улице что-то нужно купить бывает в киоске. Внутри киоска свет есть, а вот с наружи.... Такое часто бывает в разных ситуациях. Деньги должны отличаться не только надписью мелкой , но и более ярко выраженными признаками. Очень не удобно стало с этими 1-2 металлическими гривнами - я практически ими не могу пользоваться. Их пока выковыряешь из бумажника - все остальные купюры и монеты выпрыгивают из бумажника - ведь эти - самые мелкие и проваливаются на самый низ. Не годится эта байда.
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:12
kalinavalera1
В такси платить картой! В киоске за наличные что-то покупать - моветон...
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