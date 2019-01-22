Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Приватбанк Приватбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7934793579367937 Додано: Вів 22 січ, 2019 20:29 sens написав: uaprofi написав: шото сайт бегемота не открывается. у всех так? шото сайт бегемота не открывается. у всех так?

Валюта понеслась по всем каналам Валюта понеслась по всем каналам

Это не валюта Это не валюта Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7040 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4617 раз. Подякували: 1698 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 січ, 2019 21:06 M-Audio написав: IMPRINTER написав: В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом ) В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом )

Не думаю. Чем больше критериев, по которым различие высоких и низких номиналов будет сразу бросаться в глаза, тем лучше. Особенно для слабовидящих. Но не только для них. Не думаю. Чем больше критериев, по которым различие высоких и низких номиналов будет сразу бросаться в глаза, тем лучше. Особенно для слабовидящих. Но не только для них.

Присоединяюсь. Платим в разных условиях. Например в такси - всегда полутьма. Зимой темнеет уже в 4 часа. А часто на улице что-то нужно купить бывает в киоске. Внутри киоска свет есть, а вот с наружи.... Такое часто бывает в разных ситуациях. Деньги должны отличаться не только надписью мелкой , но и более ярко выраженными признаками. Очень не удобно стало с этими 1-2 металлическими гривнами - я практически ими не могу пользоваться. Их пока выковыряешь из бумажника - все остальные купюры и монеты выпрыгивают из бумажника - ведь эти - самые мелкие и проваливаются на самый низ. Не годится эта байда. Присоединяюсь. Платим в разных условиях. Например в такси - всегда полутьма. Зимой темнеет уже в 4 часа. А часто на улице что-то нужно купить бывает в киоске. Внутри киоска свет есть, а вот с наружи.... Такое часто бывает в разных ситуациях. Деньги должны отличаться не только надписью мелкой , но и более ярко выраженными признаками. Очень не удобно стало с этими 1-2 металлическими гривнами - я практически ими не могу пользоваться. Их пока выковыряешь из бумажника - все остальные купюры и монеты выпрыгивают из бумажника - ведь эти - самые мелкие и проваливаются на самый низ. Не годится эта байда. kalinavalera1

Повідомлень: 4832 З нами з: 07.05.11 Подякував: 659 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 січ, 2019 21:12 kalinavalera1

В такси платить картой! В киоске за наличные что-то покупать - моветон... Vorlon Повідомлень: 6357 З нами з: 14.06.13 Подякував: 344 раз. Подякували: 646 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 січ, 2019 21:50 Vorlon написав: kalinavalera1

В такси платить картой! В киоске за наличные что-то покупать - моветон... В такси платить картой! В киоске за наличные что-то покупать - моветон...

Ну это отдельная тема - про Украину и моветон. У нас почти все моветон - и не иначе. На Соборной площади в Днепре такой гололед и снег никто не убирает нигде, разве только для авто проезжую часть чистят. Это не моветон ? Люди падают и руки-ноги ломают.



Хорошее освещение нам нигде не обеспечивают. И нормальны дороги. А вот покупать к примеру - кило яблок на углу в темноте - зимой в 17.00 у бабки на ящике - я буду и никакой это не моветон. Лучше такие витамины - чем никаких. А ехать на рынок уже поздно батенька, когда после работы - домой двигаешь и дома куча дел.



Хотя в Привате - ДА! Касса и около нее освещение правильное и хорошее унас везде, но возле банкоматов уже не айс. А в остальных местах .... Вы не ищите оправданий дуракам, которые придумали одинаковые деньги - разного номинала делать, да еще супер-мелкие, что их трудно пальцем подцепить . У меня пальцы не толстые и гибкие, но пока выужу такую монетку - даже при хорошем освещении -то более крупные купюры мешают рыться в бумажнике и ловить их - часто вылетают из бумажника. Это придумало полный пень и дурак. Ну это отдельная тема - про Украину и моветон. У нас почти все моветон - и не иначе. На Соборной площади в Днепре такой гололед и снег никто не убирает нигде, разве только для авто проезжую часть чистят. Это не моветон ? Люди падают и руки-ноги ломают.Хорошее освещение нам нигде не обеспечивают. И нормальны дороги. А вот покупать к примеру - кило яблок на углу в темноте - зимой в 17.00 у бабки на ящике - я буду и никакой это не моветон. Лучше такие витамины - чем никаких. А ехать на рынок уже поздно батенька, когда после работы - домой двигаешь и дома куча дел.Хотя в Привате - ДА! Касса и около нее освещение правильное и хорошее унас везде, но возле банкоматов уже не айс. А в остальных местах .... Вы не ищите оправданий дуракам, которые придумали одинаковые деньги - разного номинала делать, да еще супер-мелкие, что их трудно пальцем подцепить. У меня пальцы не толстые и гибкие, но пока выужу такую монетку - даже при хорошем освещении -то более крупные купюры мешают рыться в бумажнике и ловить их - часто вылетают из бумажника. Это придумало полный пень и дурак. kalinavalera1

Повідомлень: 4832 З нами з: 07.05.11 Подякував: 659 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7934793579367937 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: jay2004 kostya77 і 5 гостейМодератори: Ірина_