RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7934793579367937
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:29

  sens написав:
  uaprofi написав:шото сайт бегемота не открывается. у всех так?

Валюта понеслась по всем каналам

Это не валюта :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7040
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4617 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:06

  M-Audio написав:
  IMPRINTER написав:В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом )

Не думаю. Чем больше критериев, по которым различие высоких и низких номиналов будет сразу бросаться в глаза, тем лучше. Особенно для слабовидящих. Но не только для них.

Присоединяюсь. Платим в разных условиях. Например в такси - всегда полутьма. Зимой темнеет уже в 4 часа. А часто на улице что-то нужно купить бывает в киоске. Внутри киоска свет есть, а вот с наружи.... Такое часто бывает в разных ситуациях. Деньги должны отличаться не только надписью мелкой , но и более ярко выраженными признаками. Очень не удобно стало с этими 1-2 металлическими гривнами - я практически ими не могу пользоваться. Их пока выковыряешь из бумажника - все остальные купюры и монеты выпрыгивают из бумажника - ведь эти - самые мелкие и проваливаются на самый низ. Не годится эта байда.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 07.05.11
Подякував: 659 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:12

kalinavalera1
В такси платить картой! В киоске за наличные что-то покупать - моветон...
Vorlon
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:50

  Vorlon написав:kalinavalera1
В такси платить картой! В киоске за наличные что-то покупать - моветон...

Ну это отдельная тема - про Украину и моветон. У нас почти все моветон - и не иначе. На Соборной площади в Днепре такой гололед и снег никто не убирает нигде, разве только для авто проезжую часть чистят. Это не моветон ? Люди падают и руки-ноги ломают.

Хорошее освещение нам нигде не обеспечивают. И нормальны дороги. А вот покупать к примеру - кило яблок на углу в темноте - зимой в 17.00 у бабки на ящике - я буду и никакой это не моветон. Лучше такие витамины - чем никаких. А ехать на рынок уже поздно батенька, когда после работы - домой двигаешь и дома куча дел.

Хотя в Привате - ДА! Касса и около нее освещение правильное и хорошее унас везде, но возле банкоматов уже не айс. А в остальных местах .... Вы не ищите оправданий дуракам, которые придумали одинаковые деньги - разного номинала делать, да еще супер-мелкие, что их трудно пальцем подцепить :mrgreen: . У меня пальцы не толстые и гибкие, но пока выужу такую монетку - даже при хорошем освещении -то более крупные купюры мешают рыться в бумажнике и ловить их - часто вылетают из бумажника. Это придумало полный пень и дурак.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 07.05.11
Подякував: 659 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7934793579367937
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, kostya77 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.