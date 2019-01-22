Это не валюта
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:29
Это не валюта
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:06
Присоединяюсь. Платим в разных условиях. Например в такси - всегда полутьма. Зимой темнеет уже в 4 часа. А часто на улице что-то нужно купить бывает в киоске. Внутри киоска свет есть, а вот с наружи.... Такое часто бывает в разных ситуациях. Деньги должны отличаться не только надписью мелкой , но и более ярко выраженными признаками. Очень не удобно стало с этими 1-2 металлическими гривнами - я практически ими не могу пользоваться. Их пока выковыряешь из бумажника - все остальные купюры и монеты выпрыгивают из бумажника - ведь эти - самые мелкие и проваливаются на самый низ. Не годится эта байда.
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:12
kalinavalera1
В такси платить картой! В киоске за наличные что-то покупать - моветон...
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:50
Ну это отдельная тема - про Украину и моветон. У нас почти все моветон - и не иначе. На Соборной площади в Днепре такой гололед и снег никто не убирает нигде, разве только для авто проезжую часть чистят. Это не моветон ? Люди падают и руки-ноги ломают.
Хорошее освещение нам нигде не обеспечивают. И нормальны дороги. А вот покупать к примеру - кило яблок на углу в темноте - зимой в 17.00 у бабки на ящике - я буду и никакой это не моветон. Лучше такие витамины - чем никаких. А ехать на рынок уже поздно батенька, когда после работы - домой двигаешь и дома куча дел.
Хотя в Привате - ДА! Касса и около нее освещение правильное и хорошее унас везде, но возле банкоматов уже не айс. А в остальных местах .... Вы не ищите оправданий дуракам, которые придумали одинаковые деньги - разного номинала делать, да еще супер-мелкие, что их трудно пальцем подцепить . У меня пальцы не толстые и гибкие, но пока выужу такую монетку - даже при хорошем освещении -то более крупные купюры мешают рыться в бумажнике и ловить их - часто вылетают из бумажника. Это придумало полный пень и дурак.
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:41
Re: Приватбанк
Почалося
Додано: Сер 23 січ, 2019 00:52
До весни ще довго. Я хоч і не забобонний, але списую на затемнення. Має за кілька днів минутись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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