Додано: Вів 22 січ, 2019 21:50

Vorlon написав: kalinavalera1

В такси платить картой! В киоске за наличные что-то покупать - моветон... В такси платить картой! В киоске за наличные что-то покупать - моветон...

Ну это отдельная тема - про Украину и моветон. У нас почти все моветон - и не иначе. На Соборной площади в Днепре такой гололед и снег никто не убирает нигде, разве только для авто проезжую часть чистят. Это не моветон ? Люди падают и руки-ноги ломают.Хорошее освещение нам нигде не обеспечивают. И нормальны дороги. А вот покупать к примеру - кило яблок на углу в темноте - зимой в 17.00 у бабки на ящике - я буду и никакой это не моветон. Лучше такие витамины - чем никаких. А ехать на рынок уже поздно батенька, когда после работы - домой двигаешь и дома куча дел.Хотя в Привате - ДА! Касса и около нее освещение правильное и хорошее унас везде, но возле банкоматов уже не айс. А в остальных местах .... Вы не ищите оправданий дуракам, которые придумали одинаковые деньги - разного номинала делать, да еще супер-мелкие, что их трудно пальцем подцепить. У меня пальцы не толстые и гибкие, но пока выужу такую монетку - даже при хорошем освещении -то более крупные купюры мешают рыться в бумажнике и ловить их - часто вылетают из бумажника. Это придумало полный пень и дурак.