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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7934793579367937
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:29

  sens написав:
  uaprofi написав:шото сайт бегемота не открывается. у всех так?

Валюта понеслась по всем каналам

Это не валюта :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:06

  M-Audio написав:
  IMPRINTER написав:В идеале для меня, когда бумажные деньги одного размера (независимо от номинала), но разной цветовой гаммы при этом )

Не думаю. Чем больше критериев, по которым различие высоких и низких номиналов будет сразу бросаться в глаза, тем лучше. Особенно для слабовидящих. Но не только для них.

Присоединяюсь. Платим в разных условиях. Например в такси - всегда полутьма. Зимой темнеет уже в 4 часа. А часто на улице что-то нужно купить бывает в киоске. Внутри киоска свет есть, а вот с наружи.... Такое часто бывает в разных ситуациях. Деньги должны отличаться не только надписью мелкой , но и более ярко выраженными признаками. Очень не удобно стало с этими 1-2 металлическими гривнами - я практически ими не могу пользоваться. Их пока выковыряешь из бумажника - все остальные купюры и монеты выпрыгивают из бумажника - ведь эти - самые мелкие и проваливаются на самый низ. Не годится эта байда.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:12

kalinavalera1
В такси платить картой! В киоске за наличные что-то покупать - моветон...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:50

  Vorlon написав:kalinavalera1
В такси платить картой! В киоске за наличные что-то покупать - моветон...

Ну это отдельная тема - про Украину и моветон. У нас почти все моветон - и не иначе. На Соборной площади в Днепре такой гололед и снег никто не убирает нигде, разве только для авто проезжую часть чистят. Это не моветон ? Люди падают и руки-ноги ломают.

Хорошее освещение нам нигде не обеспечивают. И нормальны дороги. А вот покупать к примеру - кило яблок на углу в темноте - зимой в 17.00 у бабки на ящике - я буду и никакой это не моветон. Лучше такие витамины - чем никаких. А ехать на рынок уже поздно батенька, когда после работы - домой двигаешь и дома куча дел.

Хотя в Привате - ДА! Касса и около нее освещение правильное и хорошее унас везде, но возле банкоматов уже не айс. А в остальных местах .... Вы не ищите оправданий дуракам, которые придумали одинаковые деньги - разного номинала делать, да еще супер-мелкие, что их трудно пальцем подцепить :mrgreen: . У меня пальцы не толстые и гибкие, но пока выужу такую монетку - даже при хорошем освещении -то более крупные купюры мешают рыться в бумажнике и ловить их - часто вылетают из бумажника. Это придумало полный пень и дурак.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:41

Re: Приватбанк

Почалося :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:52

До весни ще довго. Я хоч і не забобонний, але списую на затемнення. Має за кілька днів минутись.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:03

Оплата частями

В котором часу списывают очередной платеж по ОЧ?
В П24 в разделе Карты сумма лежит в своих не списанная, а в разделе Оплата частями сегодняшним днем - погашено. Это как-то странно.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:03

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41

  vollena71 написав:В котором часу списывают очередной платеж по ОЧ?
В П24 в разделе Карты сумма лежит в своих не списанная, а в разделе Оплата частями сегодняшним днем - погашено. Это как-то странно.

они могут тормозить
спишут/проведут то седняшним числом, причем чуть ли не в 00:01
но увидете вы эту проводку може и завтра :)
И помните про ежемесячные +0.01% от цены товара за обслуживание ОЧ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:09

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:Например в такси - всегда полутьма.

Что у вас за авто такие в такси, где нельзя свет включить? Мало того, таксист обязан его включить при расчете. Вот ни разу не было такой проблемы.
  kalinavalera1 написав:А вот покупать к примеру - кило яблок на углу в темноте - зимой в 17.00 у бабки на ящике - я буду и никакой это не моветон. Лучше такие витамины - чем никаких. А ехать на рынок уже поздно батенька, когда после работы - домой двигаешь и дома куча дел.

В супермаркете легко покупаются отличные яблоки, и тебе светло, и тепло, и картой с кешбеком. А бабку на углу еще искать надо
Faceless
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  #<1 ... 7934793579367937
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