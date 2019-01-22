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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:20
Faceless написав:
В супермаркете легко покупаются отличные яблоки, и тебе светло, и тепло, и картой с кешбеком. А бабку на углу еще искать надо
Ага, я бы ещё добавил вопрос - что это за яблоки будут, когда на улице мороз -10, например?
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Vorlon
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:23
Vorlon написав:
Ага, я бы ещё добавил вопрос - что это за яблоки будут, когда на улице мороз -10, например?
Это будут яблоки из супермаркета. Бабки уже не те.
У бабки всегда все яблоки как на подбор , кучки и цена за кучку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:03
kalinavalera1 написав:
Хорошее освещение нам нигде не обеспечивают.
но пока выужу такую монетку - даже при хорошем освещении -то более крупные купюры мешают рыться в бумажнике
Я сейчас, похоже, тайны мироздания кому-то пооткрываю...
1. Фонарики форм-фактора "налобники" придумали лет с 20 назад.
2. Бумажники уже лет 100 имеют отдельный кармашек для монет.
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_hunter
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:06
_hunter написав:
1. Фонарики форм-фактора "налобники" придумали лет с 20 назад.
Фонарик мешает короне и спадает
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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-rx-
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:15
Goodman написав: Vorlon написав:
Ага, я бы ещё добавил вопрос - что это за яблоки будут, когда на улице мороз -10, например?
Это будут яблоки из супермаркета. Бабки уже не те.
У бабки всегда все яблоки как на подбор , кучки и цена за кучку.
бабок торгующих из супермаркета нужно знать в лицо
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mephala
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