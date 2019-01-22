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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7935793679377938
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:20

  Faceless написав:В супермаркете легко покупаются отличные яблоки, и тебе светло, и тепло, и картой с кешбеком. А бабку на углу еще искать надо

Ага, я бы ещё добавил вопрос - что это за яблоки будут, когда на улице мороз -10, например? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:23

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:Ага, я бы ещё добавил вопрос - что это за яблоки будут, когда на улице мороз -10, например?


Это будут яблоки из супермаркета. Бабки уже не те.
У бабки всегда все яблоки как на подбор , кучки и цена за кучку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:03

  kalinavalera1 написав:Хорошее освещение нам нигде не обеспечивают.

но пока выужу такую монетку - даже при хорошем освещении -то более крупные купюры мешают рыться в бумажнике

Я сейчас, похоже, тайны мироздания кому-то пооткрываю...
1. Фонарики форм-фактора "налобники" придумали лет с 20 назад.
2. Бумажники уже лет 100 имеют отдельный кармашек для монет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:06

  _hunter написав:1. Фонарики форм-фактора "налобники" придумали лет с 20 назад.

Фонарик мешает короне и спадает :mrgreen:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:15

  Goodman написав:
  Vorlon написав:Ага, я бы ещё добавил вопрос - что это за яблоки будут, когда на улице мороз -10, например?


Это будут яблоки из супермаркета. Бабки уже не те.
У бабки всегда все яблоки как на подбор , кучки и цена за кучку.


бабок торгующих из супермаркета нужно знать в лицо :mrgreen:
mephala
 
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