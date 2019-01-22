Это не валюта
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:29
Это не валюта
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:41
Re: Приватбанк
Почалося
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Додано: Сер 23 січ, 2019 00:52
До весни ще довго. Я хоч і не забобонний, але списую на затемнення. Має за кілька днів минутись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:03
Оплата частями
В котором часу списывают очередной платеж по ОЧ?
В П24 в разделе Карты сумма лежит в своих не списанная, а в разделе Оплата частями сегодняшним днем - погашено. Это как-то странно.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:03
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+50грн !
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41
они могут тормозить
спишут/проведут то седняшним числом, причем чуть ли не в 00:01
но увидете вы эту проводку може и завтра
И помните про ежемесячные +0.01% от цены товара за обслуживание ОЧ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:18
Клиенты Приватбанка скупили 125 кг золота — заявила заместитель главы правления Галина Пахачук
+50грн !
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