Додано: Сер 23 січ, 2019 12:03

В котором часу списывают очередной платеж по ОЧ?

В П24 в разделе Карты сумма лежит в своих не списанная, а в разделе Оплата частями сегодняшним днем - погашено. Это как-то странно.

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