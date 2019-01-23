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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7935793679377938>
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:29

  sens написав:
  uaprofi написав:шото сайт бегемота не открывается. у всех так?

Валюта понеслась по всем каналам

Это не валюта :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:41

Re: Приватбанк

Почалося :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:52

До весни ще довго. Я хоч і не забобонний, але списую на затемнення. Має за кілька днів минутись.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:03

Оплата частями

В котором часу списывают очередной платеж по ОЧ?
В П24 в разделе Карты сумма лежит в своих не списанная, а в разделе Оплата частями сегодняшним днем - погашено. Это как-то странно.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:03

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41

  vollena71 написав:В котором часу списывают очередной платеж по ОЧ?
В П24 в разделе Карты сумма лежит в своих не списанная, а в разделе Оплата частями сегодняшним днем - погашено. Это как-то странно.

они могут тормозить
спишут/проведут то седняшним числом, причем чуть ли не в 00:01
но увидете вы эту проводку може и завтра :)
И помните про ежемесячные +0.01% от цены товара за обслуживание ОЧ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:18

Клиенты Приватбанка скупили 125 кг золота — заявила заместитель главы правления Галина Пахачук
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:02

Re: Приватбанк

Може кому готівка знадобиться на трасі, Wog стане в пригоді.
https://privatbank.ua/news/2019/1/23/824
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:10

  stryzhko написав:Може кому готівка знадобиться на трасі, Wog стане в пригоді.
https://privatbank.ua/news/2019/1/23/824

МСС? а вдрух топливо? :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:23

  Мизантрóп написав:
  stryzhko написав:Може кому готівка знадобиться на трасі, Wog стане в пригоді.
https://privatbank.ua/news/2019/1/23/824

МСС? а вдрух топливо? :D

Ну топливо и что? Дебетка Привата без кэшбека, плюс с неё купить что-то нужно и не больше 500 грн. Свиноте это интересно?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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