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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 22:54
...большие дядьки а верят в сказки )))...будет как снятие налички )
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:02
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