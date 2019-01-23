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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7935793679377938
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:54

Re: Приватбанк

...большие дядьки а верят в сказки )))...будет как снятие налички )
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:02

П24

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