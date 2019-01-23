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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7935793679377938
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:54

Re: Приватбанк

...большие дядьки а верят в сказки )))...будет как снятие налички )
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-VICTOR-
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П24

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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:40

Вже й ранок, а він все ще там - зелена смужка бігає до безкінечності..

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greenozon
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greenozon по трем зашел на веб через QR.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 08:47

Re: Приватбанк

Если пополнять карту например Таскомбанка через "Поповнення карт/рахунків інших банків", что писать в графе "Розрахунковий рахунок", а что в "Карта/рахунок №"? Пополнять по номеру счета или номеру карты, или можно и так и так (какая комиссия со стороны Привата будет в этих случаях)?
И что в графе ЄДРПОУ?
Ferlakur
 
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