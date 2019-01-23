Если пополнять карту например Таскомбанка через "Поповнення карт/рахунків інших банків", что писать в графе "Розрахунковий рахунок", а что в "Карта/рахунок №"? Пополнять по номеру счета или номеру карты, или можно и так и так (какая комиссия со стороны Привата будет в этих случаях)? И что в графе ЄДРПОУ?
Ferlakur написав:Если пополнять карту например Таскомбанка через "Поповнення карт/рахунків інших банків", что писать в графе "Розрахунковий рахунок", а что в "Карта/рахунок №"? Пополнять по номеру счета или номеру карты, или можно и так и так (какая комиссия со стороны Привата будет в этих случаях)? И что в графе ЄДРПОУ?
Писал номер ощадного счета в обоих случаях, в едрпоу и получателя вводил свой ИНН и ФИО
Ferlakur написав:Если пополнять карту например Таскомбанка через "Поповнення карт/рахунків інших банків", что писать в графе "Розрахунковий рахунок", а что в "Карта/рахунок №"? Пополнять по номеру счета или номеру карты, или можно и так и так (какая комиссия со стороны Привата будет в этих случаях)? И что в графе ЄДРПОУ?
Писал номер ощадного счета в обоих случаях, в едрпоу и получателя вводил свой ИНН и ФИО
Ferlakur написав:Если пополнять карту например Таскомбанка через "Поповнення карт/рахунків інших банків", что писать в графе "Розрахунковий рахунок", а что в "Карта/рахунок №"? Пополнять по номеру счета или номеру карты, или можно и так и так (какая комиссия со стороны Привата будет в этих случаях)? И что в графе ЄДРПОУ?
Писал номер ощадного счета в обоих случаях, в едрпоу и получателя вводил свой ИНН и ФИО
А если по номеру карты?
Можно посмотреть номер счёта в тас24/тас2ю. Можно сразу на кредитный счёт Викенда.