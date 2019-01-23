Если пополнять карту например Таскомбанка через "Поповнення карт/рахунків інших банків", что писать в графе "Розрахунковий рахунок", а что в "Карта/рахунок №"? Пополнять по номеру счета или номеру карты, или можно и так и так (какая комиссия со стороны Привата будет в этих случаях)? И что в графе ЄДРПОУ?
Ferlakur написав:Если пополнять карту например Таскомбанка через "Поповнення карт/рахунків інших банків", что писать в графе "Розрахунковий рахунок", а что в "Карта/рахунок №"? Пополнять по номеру счета или номеру карты, или можно и так и так (какая комиссия со стороны Привата будет в этих случаях)? И что в графе ЄДРПОУ?
Писал номер ощадного счета в обоих случаях, в едрпоу и получателя вводил свой ИНН и ФИО
Ferlakur написав:Если пополнять карту например Таскомбанка через "Поповнення карт/рахунків інших банків", что писать в графе "Розрахунковий рахунок", а что в "Карта/рахунок №"? Пополнять по номеру счета или номеру карты, или можно и так и так (какая комиссия со стороны Привата будет в этих случаях)? И что в графе ЄДРПОУ?
Писал номер ощадного счета в обоих случаях, в едрпоу и получателя вводил свой ИНН и ФИО
Ferlakur написав:Если пополнять карту например Таскомбанка через "Поповнення карт/рахунків інших банків", что писать в графе "Розрахунковий рахунок", а что в "Карта/рахунок №"? Пополнять по номеру счета или номеру карты, или можно и так и так (какая комиссия со стороны Привата будет в этих случаях)? И что в графе ЄДРПОУ?
Писал номер ощадного счета в обоих случаях, в едрпоу и получателя вводил свой ИНН и ФИО
А если по номеру карты?
Можно посмотреть номер счёта в тас24/тас2ю. Можно сразу на кредитный счёт Викенда.
Господа, подскажите кто в курсе... Закончилось 2 допки, пошёл переоформлять... а корезоид брыкается - фигвам грит... начали проверять в чём дело - оказалось что причина, что оформлено уже 6 бесплатных карт в году, дедлайн 1-е октября и до того времени можно выпускать только платно... можно ли это как то обойти? может быть можно заказать бесплатную карту инд. дизайном на сайте с доставкой, а потом активировать её в банкомате самостоятельно? или такой вариант не катит, кто-нить пробовал?