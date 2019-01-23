Додано: Чет 24 січ, 2019 18:23

Сегодня на ГЛ девочка утверждала, что открытие депо в грн. с карты УНИ с комиссией 1%. Это некомпетентность?

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