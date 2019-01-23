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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7936793779387939
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:32

Искатель читала мельком новости и там проскакивало , что в крупных супермаркетах на кассе планируют запустить такую же услугу
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:09

Re: Приватбанк

  Карамболь написав:...может быть можно заказать бесплатную карту инд. дизайном на сайте с доставкой, а потом активировать её в банкомате самостоятельно? или такой вариант не катит, кто-нить пробовал?
Вроде как, писали ранее и такой вариант не сработал. Но я бы попробовал (тем более можно заказать бесплатно только одну патриотку в месяц).

Через банкомат карту получиться перевыпустить, если срок истекшей карты прошел не более 3 месяцев. Но при наличии доступа к Приват24, можно там тоже пробовать)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:14

Подскажите, как с минимальной комиссией перевести деньги с карты другого украинского банка (Укрэксим, Укргаз) на КДВ Привата? Может, через регулярные платежи, если они поддерживают в П24 работу с чужими картами?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:17

  Gippo написав:Подскажите, как с минимальной комиссией перевести деньги с карты другого украинского банка (Укрэксим, Укргаз) на КДВ Привата? Может, через регулярные платежи, если они поддерживают в П24 работу с чужими картами?

https://privatbank.ua/sendmoney
Комиссию КДВ 0,5% обойти не получится
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:44

Re: Приватбанк

  vollena71 написав:Комиссию КДВ 0,5% обойти не получится


а якщо є час і бажання - тоді через депозит :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:23

Re: Приватбанк

Сегодня на ГЛ девочка утверждала, что открытие депо в грн. с карты УНИ с комиссией 1%. Это некомпетентность?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:32

  Алексей77 написав:Сегодня на ГЛ девочка утверждала, что открытие депо в грн. с карты УНИ с комиссией 1%. Это некомпетентность?

Да, eсли только рeчь нe о приватвкладe, там дeйствитeльно снимeтся 1%.
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:38

Re: Приватбанк

Алексей77 написав:Сегодня на ГЛ девочка утверждала, что открытие депо в грн. с карты УНИ с комиссией 1%. Это некомпетентность?
З універсальної -> Приватвклад (комісія 1%). Всі інші депозити без комісії.
Zochan
 
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  #<1 ... 7936793779387939
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