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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:32
Искатель читала мельком новости и там проскакивало , что в крупных супермаркетах на кассе планируют запустить такую же услугу
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:09
Re: Приватбанк
Вроде как, писали ранее и такой вариант не сработал. Но я бы попробовал (тем более можно заказать бесплатно только одну патриотку в месяц).
Через банкомат карту получиться перевыпустить, если срок истекшей карты прошел не более 3 месяцев. Но при наличии доступа к Приват24, можно там тоже пробовать)
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:14
Подскажите, как с минимальной комиссией перевести деньги с карты другого украинского банка (Укрэксим, Укргаз) на КДВ Привата? Может, через регулярные платежи, если они поддерживают в П24 работу с чужими картами?
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:17
Комиссию КДВ 0,5% обойти не получится
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:44
Re: Приватбанк
+50грн !
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:23
Re: Приватбанк
Сегодня на ГЛ девочка утверждала, что открытие депо в грн. с карты УНИ с комиссией 1%. Это некомпетентность?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:32
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:38
Re: Приватбанк
З універсальної -> Приватвклад (комісія 1%). Всі інші депозити без комісії.
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