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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 22:33
не понял, а куда пропали "веселые картинки"?
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 03:13
Re: Приватбанк
В ПБ снова появились к выдаче карты КДВ с чипом (которые, дополнительно, стали еще и бесконтактными). До этого, год-два, на замену закончившимся выдавали самые простые карты КДВ и Универсальные - только с магнитной полосой.
Однако, карту Универсальную выдали простую, без чипа - только с магнитной полосой (знакомый менял на днях закончившуюся).
Вопрос, кто-нибудь сталкивался на данный момент с выдачей новым клиентам банка или на замену по сроку Универсальных карт с чипом и/или бесконтактных ?
Прим. Спрашиваю об уровне обычных карт и приватовский голд.
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