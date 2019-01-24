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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7937793879397940
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 22:33

не понял, а куда пропали "веселые картинки"? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 03:13

Re: Приватбанк

В ПБ снова появились к выдаче карты КДВ с чипом (которые, дополнительно, стали еще и бесконтактными). До этого, год-два, на замену закончившимся выдавали самые простые карты КДВ и Универсальные - только с магнитной полосой.

Однако, карту Универсальную выдали простую, без чипа - только с магнитной полосой (знакомый менял на днях закончившуюся).

Вопрос, кто-нибудь сталкивался на данный момент с выдачей новым клиентам банка или на замену по сроку Универсальных карт с чипом и/или бесконтактных ?


Прим. Спрашиваю об уровне обычных карт и приватовский голд.
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