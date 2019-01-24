|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 22:33
не понял, а куда пропали "веселые картинки"?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 25 січ, 2019 03:13
Re: Приватбанк
В ПБ снова появились к выдаче карты КДВ с чипом (которые, дополнительно, стали еще и бесконтактными). До этого, год-два, на замену закончившимся выдавали самые простые карты КДВ и Универсальные - только с магнитной полосой.
Однако, карту Универсальную выдали простую, без чипа - только с магнитной полосой (знакомый менял на днях закончившуюся).
Вопрос, кто-нибудь сталкивался на данный момент с выдачей новым клиентам банка или на замену по сроку Универсальных карт с чипом и/или бесконтактных ?
Прим. Спрашиваю об уровне обычных карт и приватовский голд.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:07
Re: Приватбанк
По сроку КДВ Голд в евро перевыпускал. Обычная жёлтая магнитка. Уни давно не перевыпускал. Полагаю, то в Киеве может быть с чипом, т.е. от региона зависит.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:12
Re: Приватбанк
А в принципе зачем Уни бесконтактная может быть полезной? У нее же вообще никаких плюшек нету, кроме унылого Б+. Или "свинку" кормить магниткой уже считается не кошерным? И для р2р тоже все едино. Моя чипованная-юбилейная "к 25 летию нэзалэжности" больше всех уже на полке пылью припала. Последний раз использовалась больше года назад для уменьшения остатка бонусного счета до уровня "<1 грн.". И с тех пор вообще не возникало ситуаций, где она физически могла быть использована. Еще немного и в следующем году перейдет в категорию "скребок для лобовухи".
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:11
|