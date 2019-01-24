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  #<1 ... 7937793879397940
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 03:13

Re: Приватбанк

В ПБ снова появились к выдаче карты КДВ с чипом (которые, дополнительно, стали еще и бесконтактными). До этого, год-два, на замену закончившимся выдавали самые простые карты КДВ и Универсальные - только с магнитной полосой.

Однако, карту Универсальную выдали простую, без чипа - только с магнитной полосой (знакомый менял на днях закончившуюся).

Вопрос, кто-нибудь сталкивался на данный момент с выдачей новым клиентам банка или на замену по сроку Универсальных карт с чипом и/или бесконтактных ?


Прим. Спрашиваю об уровне обычных карт и приватовский голд.
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:07

Re: Приватбанк

По сроку КДВ Голд в евро перевыпускал. Обычная жёлтая магнитка. Уни давно не перевыпускал. Полагаю, то в Киеве может быть с чипом, т.е. от региона зависит.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:12

Re: Приватбанк

  [Fin501] написав:Вопрос, кто-нибудь сталкивался на данный момент с выдачей новым клиентам банка или на замену по сроку Универсальных карт с чипом и/или бесконтактных ?

А в принципе зачем Уни бесконтактная может быть полезной? У нее же вообще никаких плюшек нету, кроме унылого Б+. Или "свинку" кормить магниткой уже считается не кошерным? :) И для р2р тоже все едино. Моя чипованная-юбилейная "к 25 летию нэзалэжности" больше всех уже на полке пылью припала. Последний раз использовалась больше года назад для уменьшения остатка бонусного счета до уровня "<1 грн.". И с тех пор вообще не возникало ситуаций, где она физически могла быть использована. Еще немного и в следующем году перейдет в категорию "скребок для лобовухи".
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:11

  Flamingo написав:А в принципе зачем Уни бесконтактная может быть полезной?

В Киеве на метро катали со скидкой часто в прошлом году. То на мастеркарде, то на визе по акции.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:28

  dengon написав:
  Flamingo написав:А в принципе зачем Уни бесконтактная может быть полезной?

В Киеве на метро катали со скидкой часто в прошлом году. То на мастеркарде, то на визе по акции.

А по уни тоже катали? Потому как я помню в декабря 16 года была акция для метро, но платить надо было только с КДВ. То есть за свои. Меня еще тогда случай в столицу занес, так я сменил в одном из отделений свою "полосатую" КДВ на чипованную и даже 1 раз проехал в метро по акции. Потом уже дома в отделении привата как-то идентифицировался у специалиста этой картой так она спрашивала "откуда такая красота?" - в наших краях тогда такие карты и сами работники привата не видали. Но это точно КДВ. Для уни получается тоже позже акции в метро запускали?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:50

  Flamingo написав:А по уни тоже катали? Потому как я помню в декабря 16 года была акция для метро, но платить надо было только с КДВ ... Для уни получается тоже позже акции в метро запускали?

Да. Все метро-акции в 2018 были без учета типа карты (Уни-КДВ), учитывался только тип платежной системы.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:00

в прошлом месяце в киеве была голда КДВ виза с чипом и бесконтакт
demichh
 
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