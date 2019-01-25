Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:07

По сроку КДВ Голд в евро перевыпускал. Обычная жёлтая магнитка. Уни давно не перевыпускал. Полагаю, то в Киеве может быть с чипом, т.е. от региона зависит.