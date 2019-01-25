Якщо стандартна Уні Голд, то
все, що знімете/потратите в січні необхідно загасити до 25 лютого (грейс - 30);
все, що знімете/потратите в лютому - до 25 березня (грейс до 55 днів).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:59
Якщо стандартна Уні Голд, то
все, що знімете/потратите в січні необхідно загасити до 25 лютого (грейс - 30);
все, що знімете/потратите в лютому - до 25 березня (грейс до 55 днів).
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:59
Re: Приватбанк
Заборгованість за попередній місяць, потрібно гасити до 25 числа.
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