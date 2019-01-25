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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7938793979407941
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:59

  Goodman написав:
  MASolomko написав:аналогично как и производить покупку в интернете или через терминал


меня интересует длинна грейса 30 или 55?


Якщо стандартна Уні Голд, то
все, що знімете/потратите в січні необхідно загасити до 25 лютого (грейс - 30);
все, що знімете/потратите в лютому - до 25 березня (грейс до 55 днів).
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:59

Re: Приватбанк

Goodman написав:меня интересует длинна грейса 30 или 55?

Заборгованість за попередній місяць, потрібно гасити до 25 числа.
Zochan
 
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