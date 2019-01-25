Якщо стандартна Уні Голд, то
все, що знімете/потратите в січні необхідно загасити до 25 лютого (грейс - 30);
все, що знімете/потратите в лютому - до 25 березня (грейс до 55 днів).
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:59
Якщо стандартна Уні Голд, то
все, що знімете/потратите в січні необхідно загасити до 25 лютого (грейс - 30);
все, що знімете/потратите в лютому - до 25 березня (грейс до 55 днів).
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:59
Re: Приватбанк
Заборгованість за попередній місяць, потрібно гасити до 25 числа.
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:13
Re: Приватбанк
Погасил задолженность за прошлый месяц по Унив.голд вчера 25 числа, в 23:56(так получилось)) через ТСО.
Операция успешна.Взял чек.Зачислено.
Проверил баланс по карте в ТСО,и П24 выписку, деньги зашли.
смс пришла 23:56 зачислено.
Сегодня в П24,при нажатии на обязательный платеж вижу, вы не погасили задолженность до окончания льготного периода, вам начисляться проценты с 1 февраля.
на 3700 одино опер. говорит ,система посчитала 26 числа пополнение,ну так вышло,нужно раньше было.
заявку отказался оформить в тех.отдел.
другой оператор,сказала ,странно.. вы все вовремя выполнили, и предложила оформить заявку.дала ее номер.
есть шанс ,что не насчитают проценты? мои действия?
подскажите кто сталкивался с подобным,или знает.
Приватбанк ,прокоментируйте ситуацию!
|