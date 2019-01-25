Якщо стандартна Уні Голд, то
все, що знімете/потратите в січні необхідно загасити до 25 лютого (грейс - 30);
все, що знімете/потратите в лютому - до 25 березня (грейс до 55 днів).
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:59
Якщо стандартна Уні Голд, то
все, що знімете/потратите в січні необхідно загасити до 25 лютого (грейс - 30);
все, що знімете/потратите в лютому - до 25 березня (грейс до 55 днів).
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:59
Re: Приватбанк
Заборгованість за попередній місяць, потрібно гасити до 25 числа.
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:13
Re: Приватбанк
Погасил задолженность за прошлый месяц по Унив.голд вчера 25 числа, в 23:56(так получилось)) через ТСО.
Операция успешна.Взял чек.Зачислено.
Проверил баланс по карте в ТСО,и П24 выписку, деньги зашли.
смс пришла 23:56 зачислено.
Сегодня в П24,при нажатии на обязательный платеж вижу, вы не погасили задолженность до окончания льготного периода, вам начисляться проценты с 1 февраля.
на 3700 одино опер. говорит ,система посчитала 26 числа пополнение,ну так вышло,нужно раньше было.
заявку отказался оформить в тех.отдел.
другой оператор,сказала ,странно.. вы все вовремя выполнили, и предложила оформить заявку.дала ее номер.
есть шанс ,что не насчитают проценты? мои действия?
подскажите кто сталкивался с подобным,или знает.
Приватбанк ,прокоментируйте ситуацию!
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:28
Re: Приватбанк
Его здесь нет уже.
Если на примере депозита, то при пополнении/открытии его до 22:30 ещё проводиться текущим днём, позже уже уйдет на следующий банковский день.
Наверное, здесь ситуация аналогичная.
Это моно можно пополнить до 23:55 и загасить грейс.
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:31
Мне саппорт на мой вопрос по сроку пополнения в грейсе пару дней назад рекомендовал пополнятся 25 числа не позднее 16:00.
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:39
Re: Приватбанк
Банковский день зачастую до 18:30–19:00. Думаю, что до этого времени можно без проблем производить пополнение. Но не рискую, за 2 банковских дня до 25 числа произвожу гашение.
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:12
Вот это я понимаю ГусарЪ!!!
Вот это кстати очень хорошо
Шанс есть всегда. Тем более у вас есть БУМАЖНЫЙ чек о зачислении средств. И второй оператор приняла Вашу заявку и сообщила ее номер. По сути делать уже больше нечего - ждите результата рассмотрения заявки. По идее она должна быть в Вашу пользу. Ну а там все же зависит от того как крэзоид это все учел. Но шанс есть!
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:15
Я вам без всякого сапорта дам самую лучшую рекомендацию - погашайте задолженность по кредитным картам за сутки до окончания грейса, в крайнем случае — длинные праздники-выходные, форс мажор — 25 утром!
и не ждите никаких 16-00, а тем более 23-56
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Додано: Суб 26 січ, 2019 14:19
Я обычно так и делаю. Если 25 - то гашусь утром часов до 10. Тем более что обычно 25-го приват начиная часов с 11 всегда глючит - все гасятся
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