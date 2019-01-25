RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7938793979407941
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:59

  Goodman написав:
  MASolomko написав:аналогично как и производить покупку в интернете или через терминал


меня интересует длинна грейса 30 или 55?


Якщо стандартна Уні Голд, то
все, що знімете/потратите в січні необхідно загасити до 25 лютого (грейс - 30);
все, що знімете/потратите в лютому - до 25 березня (грейс до 55 днів).
V2
4
 
Повідомлень: 5658
З нами з: 03.07.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:59

Re: Приватбанк

Goodman написав:меня интересует длинна грейса 30 или 55?

Заборгованість за попередній місяць, потрібно гасити до 25 числа.
Zochan
 
Повідомлень: 196
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:13

Re: Приватбанк

Погасил задолженность за прошлый месяц по Унив.голд вчера 25 числа, в 23:56(так получилось)) через ТСО.
Операция успешна.Взял чек.Зачислено.
Проверил баланс по карте в ТСО,и П24 выписку, деньги зашли.
смс пришла 23:56 зачислено.

Сегодня в П24,при нажатии на обязательный платеж вижу, вы не погасили задолженность до окончания льготного периода, вам начисляться проценты с 1 февраля.

на 3700 одино опер. говорит ,система посчитала 26 числа пополнение,ну так вышло,нужно раньше было.
заявку отказался оформить в тех.отдел.
другой оператор,сказала ,странно.. вы все вовремя выполнили, и предложила оформить заявку.дала ее номер.
есть шанс ,что не насчитают проценты? мои действия?
подскажите кто сталкивался с подобным,или знает.

:arrow: Приватбанк ,прокоментируйте ситуацию!
MakedonskiY
 
Повідомлень: 45
З нами з: 25.06.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:27

и у них "так получилось" :)
v57
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 14.03.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:28

Re: Приватбанк

  MakedonskiY написав:Приватбанк ,прокоментируйте ситуацию!
Его здесь нет уже.

Если на примере депозита, то при пополнении/открытии его до 22:30 ещё проводиться текущим днём, позже уже уйдет на следующий банковский день.

Наверное, здесь ситуация аналогичная.
Это моно можно пополнить до 23:55 и загасить грейс.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 667
З нами з: 08.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:31

  MASolomko написав:
  MakedonskiY написав:Приватбанк ,прокоментируйте ситуацию!
Его здесь нет уже.

Если на примере депозита, то при пополнении/открытии его до 22:30 ещё проводиться текущим днём, позже уже уйдет на следующий банковский день.

Наверное, здесь ситуация аналогичная.
Это моно можно пополнить до 23:55 и загасить грейс.

Мне саппорт на мой вопрос по сроку пополнения в грейсе пару дней назад рекомендовал пополнятся 25 числа не позднее 16:00.
ramaz
 
Повідомлень: 170
З нами з: 12.07.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:39

Re: Приватбанк

Банковский день зачастую до 18:30–19:00. Думаю, что до этого времени можно без проблем производить пополнение. Но не рискую, за 2 банковских дня до 25 числа произвожу гашение.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 667
З нами з: 08.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:12

  MakedonskiY написав:Погасил задолженность за прошлый месяц по Унив.голд вчера 25 числа, в 23:56(так получилось)) через ТСО.

Вот это я понимаю ГусарЪ!!!
  MakedonskiY написав:Операция успешна.Взял чек. Зачислено...

Вот это кстати очень хорошо
  MakedonskiY написав:есть шанс ,что не насчитают проценты? мои действия?

Шанс есть всегда. Тем более у вас есть БУМАЖНЫЙ чек о зачислении средств. И второй оператор приняла Вашу заявку и сообщила ее номер. По сути делать уже больше нечего - ждите результата рассмотрения заявки. По идее она должна быть в Вашу пользу. Ну а там все же зависит от того как крэзоид это все учел. Но шанс есть!
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 20.03.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:15

  ramaz написав:
  MASolomko написав:
  MakedonskiY написав:Приватбанк ,прокоментируйте ситуацию!
Его здесь нет уже.

Если на примере депозита, то при пополнении/открытии его до 22:30 ещё проводиться текущим днём, позже уже уйдет на следующий банковский день.

Наверное, здесь ситуация аналогичная.
Это моно можно пополнить до 23:55 и загасить грейс.

Мне саппорт на мой вопрос по сроку пополнения в грейсе пару дней назад рекомендовал пополнятся 25 числа не позднее 16:00.

Я вам без всякого сапорта дам самую лучшую рекомендацию - погашайте задолженность по кредитным картам за сутки до окончания грейса, в крайнем случае — длинные праздники-выходные, форс мажор — 25 утром!
и не ждите никаких 16-00, а тем более 23-56 8)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 8950
З нами з: 23.01.13
Подякував: 260 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:19

  Stringer написав:Я вам без всякого сапорта дам самую лучшую рекомендацию - погашайте задолженность по кредитным картам за сутки до окончания грейса, в крайнем случае — длинные праздники-выходные, форс мажор — 25 утром!
и не ждите никаких 16-00, а тем более 23-56 8)

Я обычно так и делаю. Если 25 - то гашусь утром часов до 10. Тем более что обычно 25-го приват начиная часов с 11 всегда глючит - все гасятся :)
ramaz
 
Повідомлень: 170
З нами з: 12.07.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7938793979407941
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, liliya_logical, mihasik і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5823)
26.01.2019 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron