Додано: Суб 26 січ, 2019 17:02

Лучший опыт - личный, желательно платный )) Сам когда-то проспал погашение, заплатил тогда какую-то пятёрку, ну ничего, не помер, зато запомнил, что погашать надо до 23:50 максимум.