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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 січ, 2019 15:58
Flamingo написав:
Шанс есть всегда. Тем более у вас есть БУМАЖНЫЙ чек о зачислении средств. И второй оператор приняла Вашу заявку и сообщила ее номер. По сути делать уже больше нечего - ждите результата рассмотрения заявки. По идее она должна быть в Вашу пользу. Ну а там все же зависит от того как крэзоид это все учел. Но шанс есть!
Тоже так думаю.
И тоже беру чеки даже на копеечные суммы, после нескольких "инцидентов". Всё решилось, но осадочек остался
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 26 січ, 2019 15:59
Погасил вчера Приват и Абанку с помощью п2п в 23:40.
Оба погашения учлись, все ок
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Суб 26 січ, 2019 16:06
mustbe
Что-то рано... Надо было в 23:58
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Vorlon
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Додано: Суб 26 січ, 2019 16:10
23:58 - это для трусов.
Надо - в 23:59 и ни секундой раньше ! )
ЗЫ. Та я только пол-двенадцатого домой пришёл, и спокойно загасился в 23:40
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Суб 26 січ, 2019 17:02
Лучший опыт - личный, желательно платный )) Сам когда-то проспал погашение, заплатил тогда какую-то пятёрку, ну ничего, не помер, зато запомнил, что погашать надо до 23:50 максимум.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 21:36
mustbe написав:
23:58 - это для трусов.
Надо - в 23:59 и ни секундой раньше ! )
Это даже не гусарство, это уже кавалергардство какое-то!
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Ferlakur
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Додано: Суб 26 січ, 2019 21:43
MASolomko написав: MakedonskiY написав:Приватбанк
,прокоментируйте ситуацию!
Его здесь нет уже.
Если на примере депозита, то при пополнении/открытии его до 22:30 ещё проводиться текущим днём, позже уже уйдет на следующий банковский день.
Наверное, здесь ситуация аналогичная.
Это моно можно пополнить до 23:55 и загасить грейс.
Максим, не надо писать про до 22:30 для депозитов ибо это ложная информация. Вы можете проверить её сами пополнив тот же ПВ хотя бы уже в 22:01. Пограничная зона где-то с 21:30 до 22:00. Недавно( правда п24 очень колбасило) пополнила ПВ в 21:36 23-го числа, так зачислило следующим днём. Поэтому стоит быть осторожным, давая такие советы.
ps погашение кредитки проверяла эмпирическим путём через п24 не позже 23:45, правда делала это 24 числа
- всё зачислялось тем же днём
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Кассандра
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Додано: Суб 26 січ, 2019 22:46
Кассандра написав:
Максим, не надо писать про до 22:30 для депозитов ибо это ложная информация...
Благодарю. Возьму на заметку и помечу в своей шпаргалке.
Про 22:30 вычитал из этой же темы.
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MASolomko
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