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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7940794179427943
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 15:01

Людина з вулиці спать уж очень уже хотелось наверное :wink:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:13

  Карамболь написав:Людина з вулиці спать уж очень уже хотелось наверное :wink:

Ха-ха-ха - очень смешно :? хотя всё могло быть - не помню уже почему. Наверное потому что глупо-таки гаситься за пять минут до полуночи, да ещё и 25-го числа :wink:
Кассандра
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Повідомлень: 752
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  #<1 ... 7940794179427943
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