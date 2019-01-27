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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 січ, 2019 15:01
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:33
Gippo написав:
Подскажите, как с минимальной комиссией перевести деньги с карты другого украинского банка (Укрэксим, Укргаз) на КДВ Привата? Может, через регулярные платежи, если они поддерживают в П24 работу с чужими картами?
Підключити у відділенні послугу "Переказ заробітної плати з карти іншого банку ", коміс 0, макс. 5000 грн/міс.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 13:02
KVV написав:
макс. 5000 грн/міс.
Це відколи ввели таке обмеження?
Гриценко...наш Президент
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