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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 січ, 2019 21:13
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:33
Підключити у відділенні послугу "Переказ заробітної плати з карти іншого банку ", коміс 0, макс. 5000 грн/міс.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:02
Re: Приватбанк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:38
Да вроде на месте.
Послугу «Переказ зарплати з карток інших банків на Картку для виплат регулярним платежем» може бути оформлено на суму від 1 до 10 000 грн.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:52
а про то, шо разово м.б. токо 5К, т.е. мона сделать 2 раза( типа аванс и получка) в мес по 5К там не написано?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:54
Сlientage, кидав за раз більше 5000.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:17
Re: Приватбанк
100 гривен за акцию 5 платежей с GooglePay жду до сих пор. Дважды обращался, один раз обещали до 20 января начислить, потом уже и вообще ничего конкретного по дате сказать не могут
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:24
рег. переказ зарплати
Наразі по факту 2*10 т. в місяць. Але у відділенні зроблять тільки по 5 т., кажуть щось про максимум.... Збільшити можна самостійно в П24.
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:02
Аналогічна, уже традиційна для Прихвата, ситуація у мене по іншій акції. Кожного разу нещасних акційних кілька гривень доводиться видирати зубами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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