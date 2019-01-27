Додано: Пон 28 січ, 2019 16:18
klug написав: yuriyyerin написав:
100 гривен за акцию 5 платежей с GooglePay жду до сих пор. Дважды обращался, один раз обещали до 20 января начислить, потом уже и вообще ничего конкретного по дате сказать не могут
Аналогічна, уже традиційна для Прихвата, ситуація у мене по іншій акції. Кожного разу нещасних акційних кілька гривень доводиться видирати зубами.
В мене схожа ситуація по акції "Щедрий кешбек разом з Visa". Зареєстровано дві заявки по невиплаті після 4 дзвінків. Доречі, хтось отримав по цій акції?
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