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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:18
klug написав: yuriyyerin написав:
100 гривен за акцию 5 платежей с GooglePay жду до сих пор. Дважды обращался, один раз обещали до 20 января начислить, потом уже и вообще ничего конкретного по дате сказать не могут
Аналогічна, уже традиційна для Прихвата, ситуація у мене по іншій акції. Кожного разу нещасних акційних кілька гривень доводиться видирати зубами.
В мене схожа ситуація по акції "Щедрий кешбек разом з Visa". Зареєстровано дві заявки по невиплаті після 4 дзвінків. Доречі, хтось отримав по цій акції?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:10
По последним акциям: Гугл Пэй и кэшбэк за переводы Маниграмма получил в срок, раньше тоже выгрызал бонусы по заявкам.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:37
Сегодня массовые сбои в оплатах терминалами приватовских и абанковских карт разных банков. Обещают в течении суток вернуть все отклоненные транзакции, которые списали. Завтра будем посмотреть.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:24
yuriyyerin написав:
100 гривен за акцию 5 платежей с GooglePay жду до сих пор. Дважды обращался, один раз обещали до 20 января начислить, потом уже и вообще ничего конкретного по дате сказать не могут
Так ще у грудні виплатили ж
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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