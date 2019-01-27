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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7941794279437944
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:18

  klug написав:
  yuriyyerin написав:100 гривен за акцию 5 платежей с GooglePay жду до сих пор. Дважды обращался, один раз обещали до 20 января начислить, потом уже и вообще ничего конкретного по дате сказать не могут :)

Аналогічна, уже традиційна для Прихвата, ситуація у мене по іншій акції. Кожного разу нещасних акційних кілька гривень доводиться видирати зубами.

В мене схожа ситуація по акції "Щедрий кешбек разом з Visa". Зареєстровано дві заявки по невиплаті після 4 дзвінків. Доречі, хтось отримав по цій акції?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:10

По последним акциям: Гугл Пэй и кэшбэк за переводы Маниграмма получил в срок, раньше тоже выгрызал бонусы по заявкам.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:37

Сегодня массовые сбои в оплатах терминалами приватовских и абанковских карт разных банков. Обещают в течении суток вернуть все отклоненные транзакции, которые списали. Завтра будем посмотреть.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:24

  yuriyyerin написав:100 гривен за акцию 5 платежей с GooglePay жду до сих пор. Дважды обращался, один раз обещали до 20 января начислить, потом уже и вообще ничего конкретного по дате сказать не могут :)

Так ще у грудні виплатили ж
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:54

  BBC написав:
  yuriyyerin написав:100 гривен за акцию 5 платежей с GooglePay жду до сих пор. Дважды обращался, один раз обещали до 20 января начислить, потом уже и вообще ничего конкретного по дате сказать не могут :)

Так ще у грудні виплатили ж

Це для швидкунів, які розрахувались до 15.12.2018, а які після цієї дати GPay експлуатували, їм мають виплатити до 31.01.2019
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:01

Re: Приватбанк

  Son of Sun написав:Це для швидкунів,


Для "автоматизаторов" СМС пришла - регулярка с 01-02 с карты на карту 1 грн + тариф по карте. Чё так долго Горох с Дубилетом лелеяли режут тупым ножом.
Помирает регулярка...., помирает.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:12

Re: Приватбанк

Мені за гугл пей сплатили тіки після заяв в чаті
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:48

Коллеги, подскажите плиз, как сейчас правильно сделать перевод СЭП по реквизитам картсчета 2625 в Альфе? Сделал в час дня платеж, в Альфе нет. Форму заполнял ту, что новая. В Альфу через транзитник.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:11

Приват то тут при чём ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:18

Ну может заполнил что не так или есть нюансы. Раньше платеж по Украине и улетало без проблем. Сейчас вроде как поменяли форму, по старой схеме выскакивала ошибка
Mutabor
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